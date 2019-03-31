CHP'nin olay adayı, gözaltına alındı

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Urfa'nın Siverek İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak, AK Parti İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı Nüsret Kaya'yı darp etmekten gözaltına alındı.

TARTIŞMA NEDENİ BİLİNMİYOR

CHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak, Nusret Kaya ile bilinmeyen nedenle tartıştı. İddiaya göre Bucak, tartışma sırasında Kaya'yı darbetti.

HASTANEYE KALDIRILDI

AK Parti İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı Nüsret Kaya'nın darp sonucu ağır yaralanıp hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Fatih Bucak ise polis tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

BUCAK'IN ADAYLIĞI TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Fatih Bucak'ın CHP'den aday olup olmayacağı parti içerisinde tartışma yaratmış, bunun ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetki kullanarak Bucak'ı aday göstermişti.