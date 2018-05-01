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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Son Dakika! CHP'li Bülent Tezcan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi aday göstereceklerini Cuma günü saat 10.00'da açıklayacaklarını duyurdu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Son Dakika! CHP'li Bülent Tezcan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi aday göstereceklerini Cuma günü saat 10.00'da açıklayacaklarını duyurdu

01 Mayıs 2018 Salı 10:29
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu
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 CHP'nin cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı gün belli oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı adaylarının cuma günü saat 10.00'da açıklanacağını belirtti.

KILIÇDAROĞLU "'İLLAKİ CHP KÖKENLİ OLSUN' SÖYLEMİ YANLIŞ" DEMİŞTİ

 Marmaris'teki programı dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Aday illaki CHP kökenli olsun" söylemi yanlış" demişti. Kılıçdaroğlu, genel başkanın cumhurbaşkanı adayı olmasını da doğru bulmadığını belirtmişti.

ŞU ANA KADAR BELLİ OLAN CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte şu ana kadar belli olan cumhurbaşkanı adayları: Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek. Akşener ve Perinçek 100 bin imza ile aday olacaklarını açıklamıştı. HDP'nin adayı ise 4 Mayıs'ta açıklanacak.

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