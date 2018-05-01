CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı gün belli oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı adaylarının cuma günü saat 10.00'da açıklanacağını belirtti.

KILIÇDAROĞLU "'İLLAKİ CHP KÖKENLİ OLSUN' SÖYLEMİ YANLIŞ" DEMİŞTİ

Marmaris'teki programı dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Aday illaki CHP kökenli olsun" söylemi yanlış" demişti. Kılıçdaroğlu, genel başkanın cumhurbaşkanı adayı olmasını da doğru bulmadığını belirtmişti.

ŞU ANA KADAR BELLİ OLAN CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte şu ana kadar belli olan cumhurbaşkanı adayları: Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek. Akşener ve Perinçek 100 bin imza ile aday olacaklarını açıklamıştı. HDP'nin adayı ise 4 Mayıs'ta açıklanacak.