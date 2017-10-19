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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, 2019 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP'nin adayını belirlediğini açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, 2019 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP'nin adayını belirlediğini açıkladı

19 Ekim 2017 Perşembe 07:47
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu
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CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, CHP'nin 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayını belirlediğini, zamanı gelince de Kılıçdaroğlu tarafından açıklanacağını söyledi.
 
CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, 2019 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP'nin adayını belirlediğini açıkladı.
Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz tarafından sunulan Türkiye'nin Nabzı programına konuk olan Tekin, AK Parti'nin istifasını istediği belediye başkanlarıyla ilgili yorum yaparken CHP'nin seçimlere şimdiden hazır olduğunu söyledi.
 
"KILIÇDAROĞLU'NUN KAFASINDA ADAYIMIZ HAZIR"
 
SONAR araştırma şirketi Hakan Bayrakçı'nın, CHP'nin adaylarını çok geç açıkladığını bunun da seçmende hoş karşılanmadığını söylemesi üzerine söz alan Tekin "Geçmiş dönemdeki uygulamalar daha demokratik uygulamalardı ancak rakipleriniz demokratik uygulama yapmayınca siz geri kalıyorsunuz. Bugünden itibaren 81 ilde çalışmaları yapıyor. Sayın Genel Başkanın kafasında Cumhurbaşkanı adayı da hazırdır, belediye başkanları da hazırdır" dedi.
 
"ADAYINIZ İLHAN KESİCİ Mİ?"
 
Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı adayının ismini açıklamasını istediği "Kılıçdaroğlu kendisi mi aday olacak?" diye sorduğu Tekin "Günü gelince görürsünüz" dedi.
 
Tekin, Yılmaz'ın "İlhan Kesici mi aday olacak?" sorusuna ise cevap vermedi.
 
YÜZDE 55 ALABİLECEK BİR PROFİLİ VAR
 
Tekin, CHP'nin bütün belediye başkan adaylarını da belirlediğini belirten Tekin "Hepsi genel başkanımızın kafasında. Çok kritik bir seçime gidiyoruz. Nasıl ki rakip partimiz bugünden bu hesapları yapıyorsa, biz de yapıyoruz" dedi.
 
Cumhurbaşkanı adayının profilinin nasıl olduğu sorusuna ise Tekin "Yüzde 49'un kabul edeceği ve yüzde 5-6'nın da evet diyebileceği bir aday" dedi.
 
KILIÇDAROĞLU ADAY OLUP OLMAYACAĞINI AÇIKLAMADI
 
CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha önce katıldığı programlarda aday olup olmayacağı hakkında ipucu vermemiş ancak "Parti liderinin Cumhurbaşkanı olmasını doğru bulmuyorum" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gürsel TekinCHP
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