CHP'nin başvurusuna Danıştay'dan ret!

DANIŞTAY , şikayet dilekçesine verdiği yanıtta, "Yüksek hakimlik vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin aksamasına yol açan hal ve hareket niteliğinde bulunmadığı saptandığından, konunun Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesinin uygun görülmediğine oybirliği ile karar verilmiştir" dedi.

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