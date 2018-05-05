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CHP'nin adayı Muharrem İnce: 35 yıllık ülkücüyüm

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, Bahçeli'nin eleştirilerine, "Eşimin adı Ülkü. Bahçeli bana laf söylüyor ama ben aslında ülkücüyüm. Hatta 35 yıllık ülkücüyüm." diyerek esprili bir yanıt verdi

CHP'nin adayı Muharrem İnce: 35 yıllık ülkücüyüm

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, Bahçeli'nin eleştirilerine, "Eşimin adı Ülkü. Bahçeli bana laf söylüyor ama ben aslında ülkücüyüm. Hatta 35 yıllık ülkücüyüm." diyerek esprili bir yanıt verdi

05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:53
CHP'nin adayı Muharrem İnce: 35 yıllık ülkücüyüm
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CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçimlerle ilgili seçim startını memleketi Yalova'dan verdi. Aday tanıtım töreninin ardından Ankara'dan akşam saatlerinde memleketi Yalova'ya gelen İnce, burada havai fişek gösterileriyle karşılanmıştı.
SEÇİM ÇALIŞMASINA BABA EVİNDEN START VERDİ
Bugün ise annesi Zekiye İnce'den helallik alan İnce, seçim startını memleketi Yalova'dan verdiğini söyledi. Köydeki evinden çıkıp yine aynı köydeki baba ocağına gelen İnce, annesinin elini öptü. Zekiye İnce, "Allaha emanet ol oğlum" dedi.
"35 YILLIK ÜLKÜCÜYÜM"
İnce annesinden helallik almasının ardından babası Şerif İnce'nin köydeki mezarlığını ziyaret etti. Burada dua eden İnce, "Baba bugünü görmeni isterdi" diyerek gözyaşı döktü. İnce ardından köydeki evine geçerek aile bireyleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Aile bireylerini tanıtan İnce, burada bir de espri yaptı. Eşi Ülkü İnce'yi de tanıtan İnce, "Eşim Ülkü. Yani Bahçeli bana laf söylüyor ama ben aslında ülkücüyüm. Hatta 35 yıllık ülkücüyüm." diye espri yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
CHPMuharrem Inceülkücü
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