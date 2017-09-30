CHP Milletvekili Bircan ve eşi trafik kazasında yaralandı

Gürkan, milletvekili Bircan ve eşi Bahriye Bircan'ın genel sağlık durumlarının iyi olduğunu doktorlardan öğrendiğini belirtti.

Bircan ailesine ilk müdahaleyi Bulgaristan'daki sağlık ekipleri yaparken, Bircan ve eşi daha sonra Edirne Sağlık Müdürlüğü Sınır Ötesi Sağlık Ekibi tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

ALINAN bilgiye göre Bircan ailesi, tatil için bulunduğu Bulgaristan'dan dönüş yolunda Türkiye'ye 3 kilometre kala Kapitan Andreevo köyünde trafik kazası geçirdi.

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