CHP milletvekili Bircan hayatını kaybetti

CUMHURİYET Halk Partisi'nin Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti. 59 yaşındaki milletvekili hastanede tedavi görüyordu.

Bircan'ın vefat haberini CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından duyurdu.

Yarkadaş, Twitter'dan "CHP Edirne Milletvekili, sevgili dostumuz, mücadele arkadaşımız ve ağabeyimiz ERDİN BİRCAN'ı saat 09.15'te kaybettik. Uzun bir süredir Ankara'da tedavi gören Erdin Bircan, pazartesi günü Edirne'de son yolculuğuna uğurlanacak" paylaşımını yaptı.

Bircan, 30 Temmuz'da parti çalışması için gittiği Iğdır'da beyin kanaması geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. CHP milletvekili, 3 buçuk ay süren yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. 59 yaşında hayata gözlerini yuman Bircan, 24 Haziran seçimlerinde Edirne'den parlamentoya girmişti.

ERDİN BİRCAN KİMDİR?

Erdin Bircan, 1959 yılında Enez İlçesine bağlı Hasköy’de doğdu. Bircan, İstanbul Hasköy Lisesi'nde eğitim gördüğü yıllarda gençlik hareketlerine katıldı. Politika Gazetesi'nde çalıştı.

1980’li yıllarda özel sektörde yöneticilikler yapan CHP Edirne Milletvekili Bircan ticari hayatına 1988’de Erpa Tekstil’i kurarak başladı ve başarılı bir iş hayatı gerçekleştirdi ve Uzunköprü’de hayvancılıkla uğraştı.

Erdin Bircan sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu. Kurucuları arasında yer aldığı Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği TRYİAD'da 2 dönem Başkan Yardımcılığı yaptı.

10 yıl Keşan Ticaret Sanayi Odası KTSO üyeliği yaptı.

Bircan, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Beşiktaş Spor Kulübü üyesidir. 2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili aday adayı olarak yarıştı.

2015 seçimlerinde önseçimden başarı ile çıkarak CHP milletvekili adayı oldu. 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimleri ile parlamentoya girmeye hak kazandı.

Erdin Bircan evli ve iki çocuk, bir torun sahibiydi.