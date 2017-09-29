CHP 'memur çalıştayı' düzenleyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba başkanlığında bir heyet, gelecek haftalarda Ankara'da yapılacak çalıştay için hazırlıklarını sürdürüyor.

Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK başta olmak üzere konfederasyon başkanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, sendika başkanlarının ve hükümet yetkililerinin davet edileceği çalıştayda, çalışma hayatı konusunda uzman akademisyenler de yer alacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak çalıştayda, "Memurların kazanılmış haklarının önemi", "Nasıl bir kamu personeli reformu yapılmalı?", "Kamu çalışanları arasındaki 4/a, 4/b, 4/c, 4/d gibi statü farklılıkları" konuları başta olmak üzere, çalışma hayatıyla ilgili sorunlar detaylı bir şekilde tartışılacak.

Çalıştay sonrasında oluşturulacak rapor, anamuhalefet partisi tarafından hükümet yetkililerine iletilecek.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Veli Ağbaba, Türkiye'de bazı çalışmalar yapılırken paydaşların görüşlerinin alınmadığını, bunun örneklerinden birisinin de Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarınca tartışılmadan TEOG sınavının kaldırılması olduğunu söyledi.

CHP'nin yaptığı çalışmalarda paydaşlarının görüşlerini almaya önem verdiğini belirten Ağbaba, son dönemde "kamu personeli reformunun" tartışıldığını hatırlattı.

"4/A, 4/B, 4/C, 4/D GİBİ PROBLEMLER AŞILMALI"

Bu kapsamda partisinin kamu personeli reformunu değerlendirmek üzere sendikaları çağırarak bir çalıştay düzenleyeceğini dile getiren Ağbaba, bu çalıştaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ve ilgili uzmanların da çağırılacağını söyledi.

Yapılan çalıştay doğrultusunda bir parti politikası oluşturacaklarını ifade eden Ağbaba, buradan çıkacak çalışma raporunu hükümet ve kamuoyuyla da paylaşacaklarını aktardı. Ağbaba, "Amacımız, iş güvencesinin devam ettiği, memurların haklarının geriye götürülmediği bir çalışmayı yapmak. Çalıştayla, parti olarak ilgili paydaşların görüşlerini almayı planlıyoruz." dedi.

Çalıştayda memurların sorunlarını da ele alınacağının altını çizen Ağbaba, kamu personeli arasında statü farklılığı oluşturan "4/a, 4/b, 4/c, 4/d" gibi problemlerin aşılması gerektiğini kaydetti.