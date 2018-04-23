CHP'liler Milli Eğitim Müdürü'nü böyle protesto etti

CHP Bartın İl örgütü, son günlerde Atatürk'le ilgili ulusal ve yerel medyada haberleri çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'i, Bartın Valiliği'nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende protesto etti. CHP Bartın İl Başkanı İlknur Aykan, CHP Bartın Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı ve partililer, Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu esnada arkalarını dönerek, tepkilerini dili getirdiler.

"BU SESSİZ BİR DİRENİŞTİ"

Tören sonrası açıklamada bulunan CHP Bartın İl Başkanı İlknur Aykan, "Yaptığımız sadece Atatürk'e saygısı olmayan bir insanın Atatürk'ün karşısına geçip çelenk koymasını protesto etmekti. Bu sessiz bir direnişti. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlık ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

"KINIYORUZ"

CHP Bartın Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı ise "Bu güne kadar Sayın Milli Eğitim Müdürünün görevden alınması için çok uğraş verdik. Bunun sebebi de Atatürk'e olan düşmanlığıydı. Bugünde Atatürk'ün düşmanı olan bir kimsenin Atatürk'ün önüne çelenk koymasını biz protesto ettik. Buna görev verenleri de aynı şekilde kınıyoruz. Daha önce Kumluca'daki öğrencilerin namaza gitmedikleri için dayak yemesi olayını kapatan, öğrenciler yemekten zehirlenmesine rağmen aynı firmaya yeniden ihale verilmesini sağlayan, yönetmelikten Atatürk'ün ismini kaldıran ve en son gelen bu 23 Nisan Ulusal Egemenlık ve Çocuk Bayramı tören davetiyesinde dahi Atatürk'ün adını bir kez dahi kullanmayan bir kişiye bizim en ufak bir saygımız olmaz. Bunun için burada sessiz bir protesto yaptık. Bu inşallah Bakanlık nezdinde duyulur. Bu insanın artık görevde kalmasını istemiyoruz. Sayın Valimize de niye hala soruşturma açmadığını buradan soruyoruz" ifadelerini kullandı.