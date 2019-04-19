CHP'liler İBB'ye çıkarma yaptı, toplantıya AK Parti detayı damga vurdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Saraçhane'deki İBB binasında bir araya geldiği CHP'li belediye başkanları ve meclis üyelerinin toplantı salonunda AK Parti sıralarında oturması dikkat çekti

CHP'liler İBB'ye çıkarma yaptı, toplantıya AK Parti detayı damga vurdu
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MAZBATASINI alarak göreve başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları ve meclis üyeleri ile bir araya geldi. İmamoğlu, CHP'li belediye başkanları ve meclis üyeleri ile buluşmasını twitter hesabından da duyururken CHP'li isimlerin AK Parti yazılı sıralarda oturmaları dikkatlerden kaçmadı.
İSTANBUL'DAKİ CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI SARAÇHANE'YE GELDİ
Ekrem İmamoğlu, ikinci mesai gününde Saraçhane'deki İBB binasında aralarında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün de aralarında yer aldığı CHP'li belediye başkanları ve meclis üyeleri ile bir araya geldi.
"16 MİLYON İSTANBULLUYA CANLA BAŞLA HİZMET ETMEK İÇİN HAZIRIZ"
İBB Başkanı İmamoğlu,CHP'li isimlerle gerçekleştirdiği bu toplantıyı sosyal medya hesabı üzerinden de duyurdu. Ekrem İmaMoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz ile bir araya geldik. Hepimiz, tüm bilgi, birikim ve samimiyetimizle 16 Milyon İstanbulluya canla başla hizmet etmek için hazırız. "

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