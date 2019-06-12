CHP lideri Kılıçdaroğlu Kağıthane’de halka seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kağıthane ilçesinin Nurtepe Mahallesi'ne gelerek seçim otobüsünden halka seslendi. Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bazı milletvekilleri eşlik etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu Kağıthane’de halka seslendi
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KILIÇDAROĞLU , 23 Haziran'da sandığa gidileceğini hatırlatarak, ‘’Sizler demokrasi mücadelesi yapıyorsunuz, adalet mücadelesi yapıyorsunuz, hak mücadelesi yapıyorsunuz, hukuk mücadelesi yapıyorsunuz yani insanlık mücadelesi yapıyorsunuz. O nedenle size yürek dolusu sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Komşularımızı alacağız, yakınlarımızı alacağız, dostlarımızı alacağız, arkadaşlarımızı alacağız, hangi partiye oy vermişse vermiş vatandaşa diyeceğiz ki, 'Ayın 23'ündeki seçimler sıradan bir seçim değil." diye konuştu.     
 Kılıçdaroğlu, "Kime oy vereceğiz? Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz." diyerek, "Ekrem İmamoğlu İstanbul'u yaşanabilir bir kent haline getirecektir. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u gerçekten de bir dünya kenti haline getirecektir. İstanbul'u ve Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u yeniden yeşilliklerle, bahçelerle bağlarla tanıştıracaktır. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a insan sevgisini, dostluğunu getirecektir. Ben ona güveniyorum, siz de ona güvenin." şeklinde konuştu.
 

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