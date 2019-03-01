CHP lideri Kılıçdaroğlu: Belediye başkanı gerekirse 24 saat çalışacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçim çalışmaları kapsamında Uşak'ta STK temsilcileri ile düzenlenen toplantıda konuştu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Uşak bir cumhuriyet kentidir. Uşak'ın tarihinde Kuvay-i Milliye ruhu vardır. Uşak'ı yeniden ayağa kaldırmak bizim görevimizdir. Eğer bunu yapabilirsek bu Anadolu'da ciddi bir yankı uyandıracak. Bu toplantıyı gerçekleştirmemizin temelinde yatan budur.

Ekonomik krizden şikayet ediyorsunuz. Etmekte de haklısınız. Ama bir şey var, bu seçimlerde sandığa giderken aklımızı kullanmak zorundayız. Ve vicdanımızın sesini dinlemek zorundayız. 17 yıldır ülkeyi yönetenler, 17 yılın sonunda fakir fukarayı soğan kuyruğuna soktular.

Nereye gitti bu paralar? Uzun anlatmaya gerek yok. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Benim sorumluluğum var mı? Var. Ama her birimizin sorumluluğu var. STK'ların da sorumluluğu var. Ben sorumluluğumun gereğini yerine getirmeye çalışıyorum.

HEPİNİZE GÖREV DÜŞÜYOR

Belediye başkanımız burada. Elinden gelen bütün çabaları gösteriyor. Göreceksiniz ben kendisine inanıyorum. Gerçekten de Uşak’ın kaderini değiştirecek bir aday. Uşak için çalışacaksa, mücadele edecekse ona bir fırsat verme sizin göreviniz. Beş yıl içinde farklı bir Uşak. Kepenk kapatmada Uşak birinci sırada. Esnaf neden kepenk kapatır? Ne olacak esnafın, çiftçinin hali? Ben düşünerek sandığa gidin derken bunları ifade etmek isterim. STK’ların sayın başkanları ve yöneticileri; hepinize görevler düşüyor.

Ve Türkiye bütün bu krizleri aşabilir. Türkiye kendi ülkesine Mart’tan sonra baharı getirebilir. Sizin sorunlarınıza derman olmak da belediye başkanının görevi. Günün 24 saati çalışmaksa, gerekirse 24 saat çalışacaktır. Ben belediye başkanımızı size, sizi de Allah’a emanet ediyorum.