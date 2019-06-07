CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ayşe öğretmen ile görüştü

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Çelik'i parti merkezindeki makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi. Çelik, görüşmede, kendi yaptığı kara kalem Kılıçdaroğlu portresini hediye etti. Kılıçdaroğlu, daha önce de Ayşe Çelik'in anneler gününü gönderdiği çiçek ile kutlamıştı.

​NE OLMUŞTU?

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde görev yapan Öğretmen Ayşe Çelik, 9 Ocak 2016 tarihinde Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show programına telefonla bağlanarak Güneydoğu'daki sokağa çıkma yasaklarını anlatmış ve “Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” demişti. Bunun ardından ‘örgüt propagandası yapmak’ gerekçesiyle dava açılan Çelik’e 1 yıl 3 aylık hapis cezası verilmişti. Çelik, 20 Nisan 2018’de bebeğiyle birlikte cezaevine konulduktan sonra 4 Mayıs 2018’de tahliye edilerek infazı iki kez ertelenmişti. 18 Nisan 2019 tarihinde erteleme süresi dolduğu için adliyeye giden Ayşe Çelik, tekrar tutuklanmıştı. Anayasa Mahkemesi de öğretmen Ayşe Çelik’e verilen hapis cezasının ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirmişti. Kararın ardından Çelik, tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Kapılı Ceza İnfaz Kurumu’ndan 10 Mayıs’ta tahliye edilmişti.