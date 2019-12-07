CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz hayatını kaybetti. Gündüz'ün cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
GÜNDEM 07.12.2019, 07:07
CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz vefat etti. Gündüz'ün cenazesi yarın Ankara Batıkent Cemevi'nde düzenlenecek tören sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Törene Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.
CHP AYDIN MİLLETVEKİLİ YILDIZ'DAN BAŞSAĞLIĞI
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.
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