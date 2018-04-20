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Alanya - Antalya Hava Durumu - 20 Nisan 2018
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CHP'li Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde Cumurbaşkanlığına adayım" dedi

CHP'li Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde Cumurbaşkanlığına adayım" dedi

20 Nisan 2018 Cuma 11:59
CHP'li Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
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ERKEN seçimin 24 Haziran olarak belirlenmesi sonrasında CHP'nin cumhurbaşkanlığı için adayı henüz belli olmadı. CHP'den sürpriz bir isim ise adaylık açıklaması yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Yılmaz, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde Cumurbaşkanlığına adayım" dedi.

"KİMSEDEN KORKUM YOK ADAYIM"

Öztürk Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Milli iradeye komplo kurulmasına izin vermeyiz, genel başkanımıza da düşüncelerimi açtım. Genel başkan aday olmadığı taktirde adayım." dedi.

Yılmaz, "Kenardan aday olmaz, tavşan aday olmaz, kimseden korkum yok, adayım" diye konuştu.

ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR?

CHP Ardahan Milletvekili (1970 Ardahan) Ardahan Lisesi ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra 1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığında sırasıyla Balkanlar, AGİT, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkasya ( Daire Başkanı) Daireleri ile Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığında (Daire Başkanı) olarak görevler yapmıştır.


Yurtdışında ise Bişkek Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde(Müsteşar) olarak çalışmıştır.2013 yılında Musul Başkonsolosu, 2015 yılında Tacikistan Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.

Büyükelçi olarak görevinden ayrılmış ve CHP Ardahan Milletvekili olarak TBMM 'ne girmiştir. AB'nin kalkınma ve entegrasyonu konusunda (VUB-Brüksel) master yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. Çok iyi İngilizce ve Rusça bilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
CHPÖztürk YılmazKemal Kılıçdaroğlu
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