CHP'li vekilden olay paylaşım: Ankara Büyükşehir deposunda bulundu

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir depoda yapılan incelemede jet ski bulunduğunu açıkladı. Tekin, envanterde kayıtlı olmadığını söylediği jet skiye ait fotoğrafı da paylaştı.

CHP'li vekilden olay paylaşım: Ankara Büyükşehir deposunda bulundu
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CHP'li Gürsel Tekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir depoda yapılan incelemede jet ski bulunduğunu belirtti. Jet skinin belediye envanterinde kayıtlı olmadığını, kime ait olduğunun ve neden alındığının anlaşılamadığını aktaran Tekin, "AK Parti zihniyeti deniz olmayan yere Jet Ski alacak israftır, fütursuzluktur" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir depoda yapılan incelemede Jet Ski bulundu. Jet Ski'nin belediye envanterinde kayıtlı olmadığı belirlendi. Kime ait olduğu, neden alındığı anlaşılamadı. AKP zihniyeti deniz olmayan yere Jet Ski alacak israftır, fütursuzluktur." 

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