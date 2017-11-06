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CHP'li meclis üyesi Cengiz Aksu'ya silahlı saldırı

Silivri Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Cengiz Aksu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

CHP'li meclis üyesi Cengiz Aksu'ya silahlı saldırı

Silivri Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Cengiz Aksu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

06 Kasım 2017 Pazartesi 19:00
CHP'li meclis üyesi Cengiz Aksu'ya silahlı saldırı
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CHP'li meclis üyesine silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un Silivri Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Cengiz Aksu, Silivri- Çorlu yolu Askeri Havaalanı Kavşağı'nda aracı ile kırmızı ışıkta beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. ZM 3484 plakalı aracıyla Çorlu yönüne giden Aksu, kırmızı ışıkta beklediği sırada 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Aracına 10 mermi isabet eden Aksu, olay yerinden 500 metre ileride Çorlu girişinde uygulama yapan polis ekiplerine sığınarak yardım istedi. Saldırıda yaralanan Aksu, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Silivri BelediyesiCHPCengiz AksuTekirdağÇorlu
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