CHP'li isme İBB'de üst düzey görevlendirme

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi, eski Ankara Milletvekili ve Ziraat Mühendisleri Odası eski Genel Başkanı Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.'nin (İSYÖN) yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Birinci derece imza yetkisine sahip olan Günaydın, 22 Mart 2020 tarihine kadar görev yapacak. İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.'nin 8 Kasım 2019 tarihli son yönetim kurulu kararı, 25 Ekim 2019 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanarak resmileşti.

ÖNCEKİ BAŞKAN 40 GÜN ÖNCE ATANMIŞTI

Söz konusu yönetim kurulu kararında, 27 Ağustos 2019 tarihinde, şirketin yönetim kurulu başkanlığına getirilen Mahir Polat'ın görevinin sona erdiği, yerine Gökhan Günaydın getirildiği belirtildi. Gökhan Günaydın ile ilgili olarak yönetim kurulu kararında şöyle denildi: "Ankara/Gölbaşı adresinde ikamet eden, Gökhan Günaydın, 22.3.2020 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı/1.Derece imza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: ( Mustafa Bolat, Sabri Çakıroğlu)'den herhangi birisiyle müştereken temsile yetkilidir."

GÖKHAN GÜNAYDIN KİMDİR?

Gökhan Günaydın, 21 Mayıs 1964'te Amasya'da doğdu. Hukukçu, İktisatçı, Ziraat Mühendisi ve Öğretim Üyesi Doç. Dr.; İstanbul Üniversitesi Hukuk, Anadolu Üniversitesi İktisat ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi. TODAİE Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora programlarını tamamladı. Cambridge Sawstonhall İngilizce Dil Programı, Berlin Eyaleti İçişleri Senatörlüğü Yerel Yönetimler, Ankara Üniversitesi ATAUM AB Ortak Tarım Politikası ile AB Jean Monnet Hukuk Uzmanlığı sertifikaları sahibidir. Özel sektörde ve TMO'nun çeşitli birimlerinde çalıştı. İzzet Baysal Üniversitesi İİBF İktisat Politikaları Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak görev yaptı. 2010 yılında makroekonomi doçenti oldu ve Ankara Üniversitesine geçti. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı ve KESK Tarım Orkam-Sen Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Çok sayıda makalesi ve kitabı yayınlanmıştır. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Günaydın, evlidir.