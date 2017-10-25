CHP'li isim Akşener'den önce davranıp 2017'nin ilk partisini dün kurdu

ESKİ CHP Çankaya Belediye Başkan aday adayı Zeynep Göksu, Meral Akşener'den önce davrandı, 2017'nin ilk partisini dün kurdu. Adını Güven Adalet ve Aydınlık Partisi koydu. Amblem ise tıpkı Akşener'in partisinin olduğu gibi yine güneş.

AMBLEMİ DOĞAN BİR GÜNEŞ

Eğitimci ve ekonomist Zeynep Göksu, Güven Adalet ve Aydınlık Partisini 24 Ekim'de kurdu. Göksu, partisini sosyal medyadan duyurdu. Göksu'nun yardımcıları da kadın, GAAP'ın logosu ise doğan bir güneş. Göksu partisinin logosunu anlatırken, 'Doğmuş bir güneş değil, bu yedi güneş ışınımız yedi coğrafya bölgemizi temsil ediyor'' ifadelerini kullandı.

"BİZ 2019'DA İKTİDAR OLACAĞIZ"

"Biz parayla kurulmadık, zengin değiliz, arkanda dayın değil Güven Adalet ve Aydınlık Partisi" olacak diyen Göksu iddialı da, "Biz 2019'da iktidar olacağız, devlet başkanı olacağız'' dedi. (Kaynak: Cnn Türk)

AKŞENER'İN DE LOGOSU SARI GÜNEŞ

Meral Akşener'in logosu da etrafında sekiz çizgi bulunan mavi zemin üzerine sarı güneş.