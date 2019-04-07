CHP'li isim 1 oy farkla seçimi kazanıp belediye başkanı seçildi

YEREL seçimler sonrası İstanbul'da yeniden sayım işlemi devam ederken Denizli'nin Honaz ilçesinde AK Parti ve CHP'nin seçim sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz üzerine gerçekleştirilen sayımda, CHP'li aday seçimi 1 oyla kazandı. CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, "Geçersiz oyların sayılması sonucunda CHP lehine 1 oyla seçim kazanılmıştır. Honaz Belediye Başkanımız Yüksel Kepenek'e başarılar diliyoruz" dedi.

"41 SANDIKTA OYLARIN YENİDEN SAYILMASI İÇİN İTİRAZ KABUL EDİLMİŞTİ"

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan CHP Denizli İl Başkanı Akbaba, il ve ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların ardından sonucun belli olduğunu belirterek, "2 Nisan 2019 tarihinde Honaz' da, AK Parti'nin 41 sandıkta sandıktaki (çuvalların) oyların sayılması yönündeki itirazı kabul edilmiş Pamukkale İlçe Seçim Kurulunda sayılmıştır. Bu sayım sonucu 3 oyla CHP lehine gerçekleşmiştir.

1 OY FARK İLE CHP'Lİ YÜKSEL KEPENEK BELEDİYE BAŞKANI OLDU

5 Nisan 2019'da ise bu kez Denizli İl Seçim Kuruluna itiraz etmiştir. İl Seçim Kurulu tüm sandıklardaki oyların sayılmasını reddetmiş, geçersiz oyların incelenmesine karar vermiştir. Geçersiz oyların sayılması sonucunda CHP lehine 1 oyla seçim kazanılmıştır. Honaz Belediye Başkanımız Yüksel Kepenek'e başarılar diliyoruz" dedi.

KEPENEK 9 BİN 391, AK PARTİ'Lİ DEVECİOĞLU 9 BİN 390 OY ALDI

Sayım sonucu CHP adayı Yüksel Kepenek'e 9 bin 391, rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu'na ise 9 bin 390 oy çıktı. Bu sonuçla CHP adayı Yüksel Kepenek, 1 oy farkla seçimi önde tamamladı.