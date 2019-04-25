CHP'li ilçe başkanı silahla öldürüldü

GAZİANTEP'İN Oğuzeli ilçesinde CHP'li İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy öldürüldü. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Keskinsoy, iş yerinde İ.K. isimli şahıs ile ticari alacak yüzünden tartıştı.

Oğuzeli ilçesi Barak caddesi üzerinde kendisine ait alışveriş merkezinde silahlı saldırıya uğradı. Keskinsoy, olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince kaldırıldığı Oğuzeli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ALACAK MESELESİ

Cinayet zanlısının eski devraldığı iş yeri sahibi olduğu ve alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi. Sanık olaydan sonra kaçarak izini kaybettirdi. Öldürülen CHP ilçe başkanını cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

"SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Oğuzeli CHP İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy, iş yerinde ticari alacak yüzünden çıkan tartışma sonucu İ.K. tarafından öldürülmüş olup, olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.