CHP'li Haluk Pekşen ile Kaymakam Numan Hatipoğlu arasında park krizi

CHP Milletvekili Haluk Pekşen, Trabzon’da Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu’na ait cadde üzerinde park halindeki resmi plakalı makam aracını görüntüledi ve aracın trafiğe engel olacak şekilde park edilmesine tepki gösterdi. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Kahramanmaraş Caddesinde yola park edilmiş makam aracını gören Milletvekili Pekşen, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya üzerinden Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğluna tepki gösteren ve aracın yolun ortasına çekildiğini anlatan Pekşen çektiği görüntüde, "Temel fıkrası değil. Size bir gerçeği göstermek istiyorum. Burası Trabzon'un Maraş Caddesi. Caddenin ortasında bir Kaymakam aracı. Bakın, görüyorsunuz. Tam caddenin ortasında. Kaymakam aracını caddenin ortasına park etmiş. Buna Temel fıkralarına rastlamak bile biraz zor. Şehrin önemli caddesi ve caddenin ortasında Ortahisar İlçesi Kaymakamının aracı. Gördüğünüz gibi Kaymakamın aracı şehrin ana caddesinin tam ortasında. Evet, bu bir komedi filmi değil. Gerçek hayatın tam içerisinde. Bir siyasi iktidarın vizyonsuzluğunu, bir devlet adamı koltuğuna oturmuş birisinin çapsızlığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

PEKŞEN VE KAYMAKAM CADDE ORTASINDA TARTIŞTI

Pekşen’in yol üzerine park edilen araç nedeniyle Kaymakam Hatipoğlu’na yönelik sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrasında aracının yanında karşı karşıya gelen Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu ile Milletvekili Haluk Pekşen arasında yaşanan tartışma da çevredeki vatandaşlarca görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Kaymakam Numan Hatipoğlu’na aracın park şekline tepkilerini dile getiren Milletvekili Pekşen, trafiğin aksadığını aracı çekmesini isteyerek, "Herkese zülum ediyorsunuz. Trafik burada tıkandı, insanlar burada zorluk yaşıyor. Ben Milletvekiliyim. Benimle saygılı konuşun. Aracınıza binin ve gidin buradan. Milleti engellemeyin" diyerek tepkisini dile getirdi.Yanıt veren Kaymakam Hatipoğlu’nun da, "Gitmeyeceğim kardeşim. Burası benim yerim. 20 yıldır beni görev yaptığım yerlerdeki CHP’lilere sorun. Ben görevimi yapıyorum" dedi.Pekşen ve Kaymakam Hatipoğlu arasında yaşanan gerginlik çevredeki vatandaşların araya girerek, "Lütfen bize kötü örnek olmayın sayın vekilim, sayın Kaymakamım" şeklinde uyarısı sonrasında sona erdi.

"BU TESADÜFEN BİR KEZ YAPILMIŞ BİR ŞEY DEĞİL"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, şunları söyledi: ""Bu tesadüfen bir kez yapılmış bir şey değil. 6 aydır bu araç buraya park ediyormuş. Minibüsler, oradan geçen herkes bu durumdan rahatsız. Defalarca uyarmışlar. Beyefendi, 'Aracım çıkışta hazır olsun' diye oraya park ettiriyormuş. Bu nasıl mantık anlamak mümkün değil. Kaymakamlığın 30 metre yakınında otopark var. Caddenin ortasına park ediyorsun. Hani münasip şekilde kenara falan park edilse gam yemeyeceğim. Temel fıkraları var ya gerçek söylüyorum, Temel fıkralarında bile rastlanacak bir komedi değil yani. Aracın park ediliş şekline bakar mısınız? Caddeyi kesiyor. Yolun ortasına park edilen aracın nesi savunulabilir? Devletin, 'Bakanları, Başbakanları yürüyor, ne olur siz de yürüseniz? Ne olur? Trabzon’da güvenlik sorunu mu var?"



"ŞAHSIM HEDEF ALINDI"

Aracın trafiği aksatmayacak şekilde durduğunu belirten ve hakarete uğradığını belirten Kaymakam Hatipoğlu, "Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen tarafından aracın kayda alındığını gördüm. Ayrıca sosyal medyada paylaştığı sözleri, paylaştığı çekimin son anlarında duydum. Bunun üzerine kendisine, ’Sayın vekilim, bir sorun mu vardı?’ demem üzerine kendisi yine hem şahsımı, hem de devletimi tahkir eden ifadelerde bulundu. Kaymakamlık makam aracı yaya geçidini engellememek için kapalı olan Halkevi Sokak çıkışına benim çıkmam üzerine getirilmiştir. Sayın milletvekiliÿkasten yolu kapatmadığı halde yolu kapatıyor algısı oluşturacak şekilde çekim yapmıştır. Oysa araç minibüslerle aynı hizadadır. Ancak Hükümet Konağı bahçesinde bazı vatandaşlarla görüşmekten dolayı birkaç dakika beklemek durumunda kalınmıştır. Dolayısı ile aracın park şeklinden de habersiz olan şahsım hedef alınmış ve çapsız hakaretine uğramıştır" ifadelerini kullandı.

KAYMAKAM HATİPOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu,park halindeki makam aracının görüntülerini sosyal medyadan paylaşan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ile yaşadığı tartışma sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aracın trafiği aksatmayacak şekilde durduğunu belirten ve hakarete uğradığını belirten Kaymakam Hatipoğlu, "Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen tarafından aracın kayda alındığını gördüm. Ayrıca sosyal medyada paylaştığı sözleri, paylaştığı çekimin son anlarında duydum. Bunun üzerine kendisine, ’Sayın vekilim, bir sorun mu vardı?’ demem üzerine kendisi yine hem şahsımı, hem de devletimi tahkir eden ifadelerde bulundu. Kaymakamlık makam aracı yaya geçidini engellememek için kapalı olan Halkevi Sokak çıkışına benim çıkmam üzerine getirilmiştir. Sayın milletvekili kasten yolu kapatmadığı halde yolu kapatıyor algısı oluşturacak şekilde çekim yapmıştır. Oysa araç minibüslerle aynı hizadadır. Ancak Hükümet Konağı bahçesinde bazı vatandaşlarla görüşmekten dolayı birkaç dakika beklemek durumunda kalınmıştır. Dolayısı ile aracın park şeklinden de habersiz olan şahsım hedef alınmış ve çapsız hakaretine uğramıştır" ifadelerini kullandı.

"ÇAPI DEĞERLENDİRMEK SAYIN MİLLETVEKİLİNİN ÇAPI DEĞİLDİR"

Milletvekili Pekşen’in görüntü aldığı sırada kendisine ait aracını park yasağı olan bölgeye park ettiğini ifade eden Hatipoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Sayın milletvekili trafikte gördüğü ve yanlış olduğunu düşündüğü bir hususu aracın şoförü içinde olduğu halde iken ikaz ederek yanlış park ettiğini söyleyebilirdi. Ancak sayın vekil bunun yerine sorunu idareciler üzerinden hükümete yüklemeye çalışan bir sosyal medya paylaşımında bulunmuştur. Bu şekilde amacının trafikte gördüğü ve pekala söylese idi dikkate alınacak bir hususu düzeltmek değil, şov malzemesi yapmak olduğunu göstermiştir. Üstelik bu çekimi yapmak için kendi aracını da Ziraat Bankası önünde, yani durulması yasak olan yolun sol tarafında uygunsuz bir noktada beklettiği halde devlet yöneticilerine karşı halkımızı tahrik etmeye kalkışmıştır. Yirmi üç yıldır ülkemizin pek çok farklı bölgesinde fedakarca çalışan, milleti ile devleti arasında köprü olarak görev yapmaya çalışan şahsıma halka tepeden baktığı iması apaçık bir iftiradır. Sayın Milletvekili sekiz aydır görev yapmakta olan şahsıma henüz ziyarette dahi bulunmamış, benimle hiçbir şekilde konuşmamış iken beni yargılama hakkına sahip değildir. Kendilerine karşı bizzat sorumlu olduğum hükümetimizi ve sayın Cumhurbaşkanımızı temsil misyonuna hiçbir zaman halel getirmedim. Büyük bir onurla görev yaptığım ilçelerde bulunan vatandaşlarımız şahidimdir. Bakanlığımızın değerlendirmesi ve takdiri benim çapımı göstermektedir ve bu çapı değerlendirmek sayın milletvekilinin çapı değildir vesselam. Bir Karadenizli olarak aynı zamanda kendi memleketim olarak gördüğüm Trabzonda kamuoyu önünde böyle bir konu hakkında tartışma yaşamak şahsım adına üzüntü vericidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."