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CHP'li evli erkek vekil ile kadın vekilin yasak aşk bombası patladı

Takvim gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, CHP'deki iki bomba yasak aşk skandalını bugünkü köşe yazısında duyurdu

CHP'li evli erkek vekil ile kadın vekilin yasak aşk bombası patladı

Takvim gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, CHP'deki iki bomba yasak aşk skandalını bugünkü köşe yazısında duyurdu

09 Ekim 2017 Pazartesi 13:11
CHP'li evli erkek vekil ile kadın vekilin yasak aşk bombası patladı
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TAKVİM'DE yazmaya başlayan Bursalı, hızlı bir giriş yaptı. CHP'li iki vekille yine CHP'li başkan vekilin danışmanıyla yaşadığı yasak aşk gündeme bomba gibi düştü.
Şimdilik çok gizli bu konunun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na kadar uzandığını yazan Bursalı, ana muhalefet partisinde yaşananları böyle duyurdu:
ERKEK VEKİL EVLİ VE İKİ ÇOCUKLU
"(...) İlk bomba; Türkiye'nin batıya açılan kapısı diye bilinen ilin kadın milletvekili ile Marmara Bölgesi'nden bir şehrin erkek vekili arasında bir süredir yaşanan ilişki... Kadın vekil bekar ama erkek evli ve 2 çocuklu olunca, konu Selvi Hanım'a kadar gelmiş. Şu anda parti yönetimi bu sorunu nasıl çözeceğini düşünüyor.
STAJ YAPAN KIZLA
İkinci bomba daha da beter; danışmanıyla aşk yaşayan bir vekilden söz ediyoruz. Güney illerimizden bir vekile, bir arkadaşı kızını emanet eder ve staj yapmasını rica eder. Bir süre sonra vekil kıza tutulur ve birinci danışmanını işten çıkartıp bu kızımızı kadroya alır. 5 bin 500 TL de maaşa bağlar. 4 erkek babası olan bu vekil, eşine de aşık olduğunu ve boşanmak istediğini söyler. Son günlerde ise vekilin oğullarından birisinin TBMM'deki makam odasında babasıyla hayli hararetli ve hatta şiddete kadar giden boyutta tartıştığı konuşuluyor.
Anlayacağınız; CHP'nin bir numaralı gündemi şu sıralar ne ülke sorunları ne millet meseleleri...


ŞEBNEM BURSALI / TAKVİM

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CHPYasak AşkEvlilikBursalıŞebnem Bursalı
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