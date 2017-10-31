CHP'li eski meclis üyesi ölü bulundu

CHP'nin Malatya'da eski il genel meclis üyesi Hüseyin Yağmur (64), Hekimhan ilçesinde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Cumartesi günü, Malatya merkezdeki eşini arayan Yağmur, İğdir Mahallesi'nde aluç toplamaya gideceğini söyledi. Bir süre sonra Yağmur'a ulaşamayan ailesi köydeki komşularını aradı. Bunun üzerine belirtilen bölgeye giden köylüler, Yağmur'un cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri de yönlendirilirken, ilk belirlemelere göre Yağmur'un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından CHP'li eski meclis üyesinin cenazesi Hekimhan İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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