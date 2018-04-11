Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 12 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Devleri solladı! 1 yılda milyarderler kulübüne girdi
Devleri solladı! 1 yılda milyarderler...
Kurutulmuş et gıda zehirlenmesine yol açar mı?
Kurutulmuş et gıda zehirlenmesine yol...
Üç arka kameralı iPhone geliyor
Üç arka kameralı iPhone geliyor

CHP'li eski başkan 15 yıl hapse mahkum edildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde tartıştığı Şükrü Aytunç Tek'i evinde tabancayla öldüren CHP eski Germencik İlçe Başkanı Mehmet Bozdağ, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı. Bozdağ'ın cezası, haksız tahrik ve iyi halden dolayı 15 yıla indirildi

CHP'li eski başkan 15 yıl hapse mahkum edildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde tartıştığı Şükrü Aytunç Tek'i evinde tabancayla öldüren CHP eski Germencik İlçe Başkanı Mehmet Bozdağ, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı. Bozdağ'ın cezası, haksız tahrik ve iyi halden dolayı 15 yıla indirildi

11 Nisan 2018 Çarşamba 18:21
CHP'li eski başkan 15 yıl hapse mahkum edildi
banner404

AYDIN'DA tartıştığı Şükrü Aytunç'u öldüren CHP'li eski başkan 15 yıl hapse mahkum edildi.Olay, 4 Mayıs 2017'de, Park Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü Aytunç Tek'i evinde tabancayla öldüren CHP eski Germencik İlçe Başkanı Mehmet Bozdağ, Söke ilçesinde yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanan Bozdağ, ilk duruşmada olaydan bir gün önce metamfetamin adlı uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti.

Son duruşmada ise davayla ilgili karar açıklandı. Son sözleri sorulan Mehmet Bozdağ, Tek'i isteyerek öldürmediğini iddia ederek, "Olay günü borcumu istemek için Şükrü Aytunç Tek'in evine gittiğimde bana küfretti, yumruk attı. Aramızda yaşanan boğuşma sırasında tabanca patladı. Ben vurulduğumu zannettim. Öldürme kastım yoktu. Şükrü arkadaşım ve sevdiğim bir kişiydi. Böyle olsun istemezdim" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bozdağ'a önce müebbet hapis cezası verdi. Suçu 'haksız tahrik' altında işleği belirtilip, duruşmalardaki iyi hali de dikkate alınarak ceza15 yıl hapse indirildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AydınGERMENCİKŞükrü Aytunç Tek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Buraya giren öğrencinin 2 bin TL'ye kadar bursu hazır"
"Buraya giren öğrencinin 2 bin TL'ye kadar bursu hazır"
İsmail Değirmenci'nin annesi isyan etti
İsmail Değirmenci'nin annesi isyan etti
Düşen özel jetin karakutusu açıldı! Esrarı çözülüyor...
Düşen özel jetin karakutusu açıldı! Esrarı çözülüyor...

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim