CHP'li Eren Erdem'in idddiaları asılsız çıktı

Yalan ve sahte belgeler üzerinden hem sosyal medyada hem de FETÖ'cü medyada algı oluşturmaya çalışan Eren Erdem, "TIR'ların sahibi firmayı ve Türk ortaklarını tespit ettim. Bu kişilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile olan ilişkilerini araştırıyorum" demişti.
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