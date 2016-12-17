CHP'li Eren Erdem'in idddiaları asılsız çıktı

ABD ve Rusya'nın Türkiye'nin DEAŞ terör örgütünden petrol aldığı iddialarının kara propaganda olduğu, ABD Dışişleri Bakanı Kerry ve CIA'nın özür dilemesiyle kesinlik kazandı. Şimdi gözler 2014'te önce Rus televizyonuna bir röportaj vererek asılsız iddiaları gündeme getiren CHP'li Eren Erdem'e çevrildi. Erdem hem TBMM'de hem de bazı FETÖ'cü yayın organlarında iddialarını sürdürmüştü.

Yalan ve sahte belgeler üzerinden hem sosyal medyada hem de FETÖ'cü medyada algı oluşturmaya çalışan Eren Erdem, "TIR'ların sahibi firmayı ve Türk ortaklarını tespit ettim. Bu kişilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile olan ilişkilerini araştırıyorum" demişti.

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