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CHP'li Enis Berberoğlu'nun tahliye talebi reddedildi

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliye talebi reddedildi

CHP'li Enis Berberoğlu'nun tahliye talebi reddedildi

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliye talebi reddedildi

20 Ekim 2017 Cuma 18:37
CHP'li Enis Berberoğlu'nun tahliye talebi reddedildi
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ENİS Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bozma kararının ardından müvekkilinin tutukluluğuna yaptıkları itirazın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından incelendiğini söyledi.

Avukat Ergün, müvekkilinin tutukluluğuna yapılan itirazın 3. Ceza Dairesi tarafından reddedildiğini belirtirken, "Gerekçesiz reddetti. Bunu  vurguluyorum altını çizerek." ifadelerini kullandı.

Enis Berberoğlu'nun durdurulan MİT tırları görüntülerini eski  Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla  yargılandığı davada "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları  bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya  askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına  çarptırılmasına ilişkin yerel mahkeme kararını, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi  2. Ceza Dairesi esastan bozmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
CHPEnis BerberoğluTahliye
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