CHP'li dört belediye başkanının, akrabalarını işe aldığı ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Babamın oğlu olsa işe almayan" talimatına rağmen CHP'li 4 belediye başkanının daha akrabalarını işe aldığı öne sürüldü. İzmir'de oğlu Efe Uygur'u, belediye şirketinde genel müdür yardımcısı yapan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, geri adım atmıştı. Sözcü'de yer alan habere göre; CHP'li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Şengel, kuzenini belediyede sekreter yaptı. Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar amcasının oğlunun eşi Nuriye Kayalar'ı özel kalem müdürü olarak işe aldı. Kayalar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü de yapıldı.

ADAY ADAYIYDI, PARK BAHÇELER MÜDÜRÜ OLDU

CHP'den Menderes Belediye Başkan aday adayı olan Mesut Taşdemir, Park Bahçeler Müdürü olarak atandı. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un, halasının eşi İrfan Aras'ı başdanışmanı olarak atadığı basına yansıdı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de kardeşi Zafer Köse'yi özel kalem müdürlüğü görevine getirdiği belirtildi.

CHP DURUMU EL KOYDU

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın damadı Ahmet Erdal Şenyurt'u özel kalem müdürü olarak atadığı ortaya çıktı. Duruma Genel Merkez el koydu. Bazı atamalar iptal edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 'Beyazda leke çabuk belli olur. Halkçı belediyecilik, liyakat ve şeffaflık diye yola çıktık. Bunun gereğini yapacağız. Medyaya yansıyan konuları inceledik. Belediye başkanlarını uyardık. Halkçı belediyeciliğin gereğini yapma talimatını verdik' dedi."