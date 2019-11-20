CHP'li belediyenin transları anma paylaşımı olay oldu!

Şişli Belediyesi, 20 Kasım Transları Anma Günü nedeniyle bir video yayınladı birlik mesajı verdi. Yapılan paylaşıma ise bazı kullanıcılar tepki gösterdi.

BELEDİYENİN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

CHP'li Şişli Belediyesi, resmi Twitter hesabından 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü nedeniyle bir paylaşımda bulundu. Paylaşımı ise bazı kullanıcılar eleştirdi. Kullanıcılar, "Ahlaksızlığa alkış tutan paylaşım", "Ayrımcılık", "İğrenç ötesi" şeklinde yorumlarla tepki gösterdi.

REKLAM PANOLARI ASILDI

Belediye, ilçenin farklı noktalarındaki reklam panolarında da "Bir Arada, Buradayız" afişleriyle transları anma gününü kutladı.