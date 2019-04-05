CHP'li belediyelerden tanzime alternatif! Halk marketler kurulacak

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yeni devraldıkları belediyelerde 45 gün içinde "Mevcut Durum Raporu" hazırlanacağını açıkladı. Başkanlar belediyeyi hangi koşullarda devir aldıklarını, devam eden projeleri, belediyenin varlıklarını, borçlarını ve mali durumu kamuoyu ile paylaşacak.

STRATEJİK EYLEM PLANI HAZIRLANACAK

'Stratejik eylem planı' da ortaya koyacaklarını dile getiren CHP'li Torun, şu bilgileri verdi: "Ekonomik yapının tüm boyutları ile sağlıklı biçimde tespit edilmesi ardından kısa (100 gün), orta (500 gün) ve uzun ( 5 yıl ve ötesi) vadede yapılacak gerçekçi işlerin kaynakları da ortaya koyulmak suretiyle hayata geçirilmesine yönelik bir 'stratejik eylem planı' hazırlanacaktır."

ÖNCELİKLİ HEDEF EKONOMİ

Torun, sosyal belediyecilik politikalarıyla sorunları çözeceklerini açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, kazandıkları belediyelerde öncelikli hedeflerinin "ekonomi, şeffaflık, istihdam, liyakat, çevre ve yeşil alan" gibi konular olduğunu belirtti.

UCUZ TOPLUTAŞIMA HEDEFİ

Hayat pahalılığına karşı tedbir alacaklarını da ifade eden Torun, "Gıda fiyatlarını azaltacak tedbirler alınacaktır; bunun için üretim ve tüketim kooperatiflerinin oluşturulmasına ve faaliyetlerine öncülük edilecek, halk marketler kurularak sağlıklı gıda ucuz fiyata yurttaşlara sunulacaktır. Toplu taşımayı ucuzlatan ve ücretsiz toplu taşıma olanaklarını genişleten uygulamalar, hiç zaman kaybetmeden yaşama geçirilecektir" dedi.

Torun, belediyelerinin istihdam programı hazırlayacaklarına da dikkat çekti: "Büyükşehir Belediyelerimiz ilk 100 gün içerisinde ilgili tüm paydaşların katılımıyla hazırlayacakları İstihdam Yol Haritasını kamuoyuna açıklayacaktır. Belediyelerimiz, işsiz insanlarımızın çalışma olanakları bulmaları için, gerekli bilgiyi ve beceriyi geliştirmelerine olanak sağlayacaktır."

ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 LİRA

CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını hatırlatan Torun, belediyelerde kalifiye eleman çalıştıracaklarını şöyle açıkladı, "Belediye kadroları liyakate dayalı, tarafsız ve şeffaf bir anlayışla oluşturulacaktır. Mevcut belediye personelinden yüksek verim almak ve hedeflere ulaşılmasını sağlayacak yeni ekipler kurmak, tüm belediyelerimizin kurumsal kapasite geliştirme çabalarının ilk basamağını oluşturacaktır."

Torun, yoksullukla da mücadele edeceklerinin altını çizerek, "Aile Sigortası uygulamaya konana kadar, yoksullukla mücadele için sağlanan tüm destekler arttırılarak sürdürülecektir" dedi.

Torun kent içi ulaşım ve altyapı sorunlarını da çözüme kavuşturacaklarını belirterek, "Toplu taşıma bağlantısı bulunmayan veya yetersiz durumda olan mahalle kalmayacak, hiçbir yurttaşımız altyapı sorunlarıyla mağdur edilmeyecektir. Ulaşım ve altyapı sistemi kaynak israfı yaratmayan ve enerji verimli sistemler ile planlanacaktır" ifadelerini kullandı.