CHP'li belediyeden tepki çeken hareket! İkisini de kaldırdı

CHP'li İzmir Karaburun Belediyesi, yeni personel kartlarının üzerindeki belediye yazısının önündeki TC ibaresi ile kimlik kartının sol üst köşesinde yer alan Türk bayrağını kaldırdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ise sosyal medyadan tepki gösterdi.

TABELALARA T.C. İBARESİ EKLEMİŞLERDİ

CHP seçimleri kazandığı belediyelerde tabelalara T.C. ibaresi eklemişti.

TÜRK BAYRAĞI VE T.C. İBARESİ KALDIRILDI

Daha önce kendini belediye şirketlerine müdür olarak atayarak ikinci bir maaş bağlanmasıyla eleştirilen CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, bu kez de çalışanlarına verilen yeni tanıtım kartlarında yaptığı değişikle tepki topladı. İlkay Girgin Erdoğan, yeni personel kartlarının üzerindeki belediye yazısının önündeki TC ibaresi ile kimlik kartının sol üst köşesinde yer alan Türk bayrağı kaldırıldı.

AK PARTİLİ HAMZA DAĞ TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan uygulamaya tepki gösterdi. Dağ, sosyal meyda paylaşımında yaptığı paylaşımda "Liyakati ve etik değerleri hiçe sayarak belediye şirketine kendisini müdür olarak atayan ve belediye iştiraklerine yakınlarını yerleştiren Karaburun Bld. Başkanı, şimdi de belediye kartlarından Türk bayrağını kaldırmış. Bir CHP'linin bayrakla ne sorunu olur demeyin, oluyor malesef" ifadelerine yer verdi.