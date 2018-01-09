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CHP'li Başkan'dan ezber bozan paylaşım! Sosyal medya yıkıldı

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü

CHP'li Başkan'dan ezber bozan paylaşım! Sosyal medya yıkıldı

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü

09 Ocak 2018 Salı 22:53
CHP'li Başkan'dan ezber bozan paylaşım! Sosyal medya yıkıldı
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CHP'li iki belediyenin İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden alınmasının ardından bir başka CHP'li belediye başkınını paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada gecenin konusu oldu. CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ardından CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın başkanlık makamını boşaltırken, CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın, resmi sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte birkaç saat önce çekilen fotoğrafını yayınlaması sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

"İÇİŞLERİ BAKANIMIZ SÜLEYMAN SOYLU İLE"
Ali Kılıç, Bakan Soylu ile birlikte çektiği fotoğrafı "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Haliç Kongre Merkezi"ndeyiz . Maltepe Kaymakamımız Meftun Dallı ve mahalle muhtarlarımızla birlikte İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele toplantısına katıldık" sözleriyle paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
CHPMaltepeAli Kılıç
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