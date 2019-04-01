CHP'li başkan adayına ikinci defa gözaltı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, belediye meclis üyesini darp ettiği iddiasıyla dün gözaltına alınıp serbest bırakılan CHP ilçe belediye başkan adayı Fatih Mehmet Bucak, gece saatlerinde tekrar gözaltına alındı

CHP'li başkan adayına ikinci defa gözaltı
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DÜN gözaltına alınarak serbest bırakılan Mehmet Fatih Bucak, gece geç saatlerde Hacıömer Mahallesi'ndeki evinde yeniden gözaltına alınarak, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
 
AK Partili meclis üyesi Nusret Kayayı darp ettiği iddiası ile ikinci kez gözaltına alınan Bucak'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi
 

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