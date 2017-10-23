CHP'li Aytun Çıray partisinden istifa etti!

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Merkez'de yaptığı görüşmenin ardından partisinden istifa etti.Ankara kulislerini sabah satalerinden itibaren Çıray'ın partisinden isitfa edip Meral Akşener'in kuracağı partiye geçeceğini konuşuyordu. İstifa edeceği iddiaları konuşulmaya başlayınca Çıray'ın telefonunun da kapalı olması dikkatlerden kaçmadı. Çıray öğlenden sonra CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından Çıray istifasını açıkladı.

'AKŞENER'İN PARTİSİNE KATILACAĞIM'

Partisinden istifa ettiğini açıklayan CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray yazılı bir açıklama yaptı. Meral Akşener önderliğindeki parti ile siyasete devam edeceğini bildiren Aytun Çıray açıklamasında şu ifadelere yer verdi:""Biz yeni siyasetin temsilcileri olarak, siyasetin çare kurumu olduğunun bilinci ile, milletimizin dertlerine çare bulmak ve Türk Milleti'nin özgürce mutluluğu arama hakkını sağlamak için yollara düşüyoruz. Kararımı kendine özgü saygı, insani nezaket ve insan sevgisi anlayışıyla karşılayan Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na, milli meselelerde Aziz Türk Milletinin ve Atatürk Cumhuriyeti'nin çıkarları için yapacağımız çalışmalarda yol arkadaşlığımızı sürdüreceğimize yürekten inandığım her kademeden CHP'li siyaset arkadaşlarıma şahsıma gösterdikleri güven ve verdikleri destek için saygı dolu teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşasın onun ölümsüz kahramanı Mustafa Kemal Atatürk!"

LEVENT GÖK: AYTUN BEY İYİ CHP'LİDİR

TBMM'den basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Çıray hakkında, böyle bir konudan haberi olmadığını belirterek, "Aytun Bey iyi bir CHP'lidir" diye konuşmuştu.

'KONTENJANDAN ADAY GÖSTERİLMEYECEKTİ'

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın istifa etmeden önce bazı İzmir milletvekilleri ile yüz yüze görüştüğü ve "Kendimi feda ediyorum" dediği öğrenildi. Ancak iki dönemdir kontenjandan milletvekili adayı gösterilen Çıray'ın bu sözü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni açıkladığı "Bir dönem kontenjandan aday gösterilen milletvekilleri ikinci kez aday gösterilmeyecek, ön seçime girecek" yönündeki açıklaması nedeniyle anlamlı bulunmadı. Çıray partide kalsaydı, 2019 seçimleri öncesi yeniden aday olabilmek için ön seçime girecekti.

'SAĞDAN SİYASETÇİ ALMAK DEĞİL, SAĞA GÜVEN VERMEK'

CHP'ye merkez sağdan gelen Aytun Çıray'ın tabanda karşılığının olmadığı, ön seçimden çıkamayacağı ileri sürüldü. Çıray'ın partiden istifasının CHP'ye bir şey kaybettirmeyeceği, Kiraz, Bayındır ve Tire gibi ilçelerde cılız bir etkilenme olabileceğini ileri sürüldü. CHP'liler partide Meral Akşener lehine kan kaybının Çıray ile sınırlı kalacağı, bunun devamının gelmeyeceği görüşünde. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Çıray'ın istifasına üzüldüğünü belirterek, "Demek ki bizim sağdan siyasetçi almaya değil sağa güven vermeye ihtiyacımız var. Türkiye için hayırlı olmasını dilerim" dedi.

'BİZİM İÇİN KAYIP DEĞİL'

CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ise Çıray’ın istifasını “Aytun Çıray’ın bu istifası kişisel kariyer planlamasıdır diye düşünüyorum. Bizim partimize herhangi bir kayıp vermesi söz konusu değildir. Kendi tercihidir. Kırgınlığımız ve kızgınlığımız söz konusu değildir. Zaten bir süredir kendisi hissettiriyordu. Gelip gitmiyordu, ortalıkta yoktu. Biz de biliyorduk. Sürpriz olmadı. Kaybı bizim açımızdan söz konusu değildir. Beklediğimiz bir şeydi" sözleriyle değerlendirdi.

AKŞENER: BAŞKA PARTİLERDEN TRANSFER YAPIP GRUP KURMAK GİBİ HEDEFİMİZ YOK

Hastanede tedavi gören CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ailesini ziyaret eden ve Baykal'ın durumu hakkında bilgili alan Meral Akşener CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın da partiye katılacağı iddialarıyla ilgili şöyle konuşmuştu: "Kendisine soracaksınız. Ben o konularda bir şey diyemem. Ama şöyle bir hedefimiz de yok bizim. Sayın Özel'in yanında söyleyim. Ne CHP, ne AK Parti ne de MHP'den 'transfer' yapıp da bir grup kurma hedefimiz yok"

AYTUN ÇIRAY KİMDİR

1957 yılında İzmir'de doğan Aytun Çıray, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1981 yılında mezun oldu. Aytun Çıray, Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yaptığı 4 yıl boyunca 7 Sağlık Bakanı ile çalıştı. 1997 yılında kendi isteği ile istifa ederek müsteşarlık görevinden ayrıldı.

Özel sektörde çeşitli şirketlerin yönetiminde yer alan Çıray, 1995 yılında DYP'den milletvekili aday adayı oldu.

2002 seçimlerinde ANAP İzmir 2. sıradan aday gösterildi ancak parti baraj altında kalınca seçilemedi.

Çıray, daha sonra Demokrat Parti'ye geçti ve 2007 kongresinde Genel Başkan adayı oldu.

TBMM 24. döneminde 2011 yılında CHP İzmir milletvekili olarak seçilen Çıray, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde tekrar CHP İzmir milletvekili seçildi. 1 Kasım 2015 tarihinde yinelenen seçimlerde tekrar CHP İzmir milletvekili seçilen Çıray, Fransızca biliyor. Aytun Çıray, evli ve iki çocuk babası.