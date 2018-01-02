CHP'li Aksünger: ByLock'un kurucusu beni aradı

BYLOCK'UN irade dışı telefonlara yüklenebileceğini 2016 yılında açıkladıklarını ifade eden CHP'li Aksünger, partisinin bu konuyla ilgili bir rapor hazırladığını belirtti. Aksünger, raporun ardından ByLock'un kurucusu David Keynes'in kendisini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu defalarca aradığını söyledi. Keynes'le telefonda görüşmediğini aktaran Aksünger, kendisine atılan mailleri Başbakanlık Müsteşarı'na gönderdiğini açıkladı.

CNNTürk'ün haberine göre, Keynes'in kendisini ve CHP'yi aramasını 'manipüle' olarak yorumlayan Aksünger, Keynes'in ya yerli ya yabancı istihbaratçı yahut FETÖ'cü olduğunu düşündüğünü belirtti.