Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
20'lik diş ağrısına ne iyi gelir?
20'lik diş ağrısına ne iyi...
Apple'dan flaş Netflix hamlesi
Apple'dan flaş Netflix hamlesi
2 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
2 Ocak 2018 Yeni Alanya...

CHP'li Aksünger: ByLock'un kurucusu beni aradı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ByLock'la ilgili bir rapor hazırladıklarını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, raporun ardından ByLock'un kurucusu olan David Keynes'in kendisini ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını söyledi

CHP'li Aksünger: ByLock'un kurucusu beni aradı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ByLock'la ilgili bir rapor hazırladıklarını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, raporun ardından ByLock'un kurucusu olan David Keynes'in kendisini ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını söyledi

02 Ocak 2018 Salı 12:43
CHP'li Aksünger: ByLock'un kurucusu beni aradı
banner404

BYLOCK'UN irade dışı telefonlara yüklenebileceğini 2016 yılında açıkladıklarını ifade eden CHP'li Aksünger, partisinin bu konuyla ilgili bir rapor hazırladığını belirtti. Aksünger, raporun ardından ByLock'un kurucusu David Keynes'in kendisini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu defalarca aradığını söyledi. Keynes'le telefonda görüşmediğini aktaran Aksünger, kendisine atılan mailleri Başbakanlık Müsteşarı'na gönderdiğini açıkladı.
CNNTürk'ün haberine göre, Keynes'in kendisini ve CHP'yi aramasını 'manipüle' olarak yorumlayan Aksünger, Keynes'in ya yerli ya yabancı istihbaratçı yahut FETÖ'cü olduğunu düşündüğünü belirtti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
CHP15 TemmuzDarbe GirişimiKemal Kılıçdaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O felsefe öğretmenini destekleyen öğretmenle ilgili flaş gelişme!
O felsefe öğretmenini destekleyen öğretmenle ilgili flaş gelişme!
Başbakan'dan Baykal'a geçmiş olsun telefonu!
Başbakan'dan Baykal'a geçmiş olsun telefonu!
'Alamancılara' kötü haber! Bunu yapan yandı
'Alamancılara' kötü haber! Bunu yapan yandı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim