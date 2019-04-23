CHP, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili araştırma önergesi verdi.
CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesindeki cenaze töreninde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ile ilgili araştırma önergesini Meclis'e verdi.
CHP, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı Meclis'e taşıdı
Son dakika! Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde uğradığı saldırı ile ilgili, Meclis'e araştırma önergesi sundu
CHP, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili araştırma önergesi verdi.
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