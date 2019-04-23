CHP, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı Meclis'e taşıdı

Son dakika! Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde uğradığı saldırı ile ilgili, Meclis'e araştırma önergesi sundu

CHP, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı Meclis'e taşıdı
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CHP, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili araştırma önergesi verdi.
CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesindeki cenaze töreninde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ile ilgili araştırma önergesini Meclis'e verdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2019, 12:55
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