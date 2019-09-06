banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na hapis cezası

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu'nun 5 ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Tutuklama olmayacak, karar istinaf mahkemesine gidecek.

GÜNDEM 06.09.2019, 15:51 06.09.2019, 15:53
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na hapis cezası
banner404

CHP İstanbul İl Örgütü Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını verdi.Mahkeme Kaftancıoğlu hakkında, hakaret suçundan 1.5 yıl hapis cezası verirken duruşma salonu dışında okuduğu şiir sebebiyle ve pişmanlık duymaması sebebiyle erteleme kararı uygulanmamasını kararlaştırdı. Ayrıca kamu görevlisine hakaret suçundan 1.5 yıl ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 2 yıl 4 ay, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama suçundan 1 yıl 8 ay, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Kaftancıoğlu, toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kaftancıoğlu bu ceza nedeniyle tutuklanmayacak, karar istinaf mahkemesine gidecek.

#CHP İstanbul İl Başkanı #Canan Kaftancıoğlu
Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 06 Eylül 2019
İmsak 05:02
Güneş 06:25
Öğle 13:01
İkindi 16:37
Akşam 19:27
Yatsı 20:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545