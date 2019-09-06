CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na hapis cezası
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu'nun 5 ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Tutuklama olmayacak, karar istinaf mahkemesine gidecek.
GÜNDEM 06.09.2019, 15:51 06.09.2019, 15:53
CHP İstanbul İl Örgütü Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını verdi.Mahkeme Kaftancıoğlu hakkında, hakaret suçundan 1.5 yıl hapis cezası verirken duruşma salonu dışında okuduğu şiir sebebiyle ve pişmanlık duymaması sebebiyle erteleme kararı uygulanmamasını kararlaştırdı. Ayrıca kamu görevlisine hakaret suçundan 1.5 yıl ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 2 yıl 4 ay, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama suçundan 1 yıl 8 ay, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Kaftancıoğlu, toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kaftancıoğlu bu ceza nedeniyle tutuklanmayacak, karar istinaf mahkemesine gidecek.
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