CHP il başkanları cumhurbaşkanı adayı için oy kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Kayseri Erciyes’teki otelde, 81 il başkanı bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nun basına kapalı olarak yaptığı toplantıda, partisinin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili süreci konuştuğu öğrenildi. Toplantının sonunda ise bir tahta sandık getirilerek 81 il başkanına cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri aday soruldu. İl başkanları, 24 Haziran seçimlerinde görmek istedikleri cumhurbaşkanı adayını gizli olarak oyladı. Sandıktan çıkan kağıtlar, parti yöneticileri tarafından, sonuç açıklanmadan bir poşete konularak Kılıçdaroğlu’na verilmek üzere teslim alındı.
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