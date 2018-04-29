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CHP il başkanları cumhurbaşkanı adayı için oy kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün Kayseri’de bir araya geldiği 81 il başkanına 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri adayı sordu. İl başkanları, cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri isimlerin yazılı olduğu kağıtları sandığa attı

CHP il başkanları cumhurbaşkanı adayı için oy kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün Kayseri’de bir araya geldiği 81 il başkanına 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri adayı sordu. İl başkanları, cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri isimlerin yazılı olduğu kağıtları sandığa attı

29 Nisan 2018 Pazar 18:24
CHP il başkanları cumhurbaşkanı adayı için oy kullandı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Kayseri Erciyes’teki otelde, 81 il başkanı bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nun basına kapalı olarak yaptığı toplantıda, partisinin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili süreci konuştuğu öğrenildi. Toplantının sonunda ise bir tahta sandık getirilerek 81 il başkanına cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri aday soruldu. İl başkanları, 24 Haziran seçimlerinde görmek istedikleri cumhurbaşkanı adayını gizli olarak oyladı. Sandıktan çıkan kağıtlar, parti yöneticileri tarafından, sonuç açıklanmadan bir poşete konularak Kılıçdaroğlu’na verilmek üzere teslim alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Chp Genel BaşkanıKemal KılıçdaroğluCumhurbaşkanı
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