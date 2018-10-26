CHP-HDP ittifakı için ismi geçen Celal Doğan hakkında HDP'den açıklama

HDP Sözcüsü, İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Bizim, CHP ile herhangi bir resmi görüşmemiz yoktur. İttifak konusunda ise batı illeri açısından baktığımızda, en geniş demokrasi ittifakının yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Celal Doğan'ı değerlendirir mi merkez kurullarımız, bilmiyorum; ama biz şimdiye kadar herhangi bir isim telaffuzuna girmedik.'' diye konuştu.

CHP-HDP İTTİFAKI

Yerel seçimlerde CHP ile HDP arasında ittifak olup olmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Oluç, "Bizim, CHP ile herhangi bir resmi görüşmemiz yoktur. İttifak konusunda ise batı illeri açısından baktığımızda, en geniş demokrasi ittifakının yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün, toplumsal muhalefet safında yer alan, iktidar karşısında muhalefette olan bütün kurum ve kuruluşların, yerel seçimlerde sandıkta ittifak yapması gerektiğini özenle vurguluyoruz." dedi.

CELAL DOĞAN İDDİASI

Gazetecilerin, HDP'nin İstanbul adayı için Celal Doğan'ın adının geçtiğine ilişkin haberleri hatırlatması üzerine Oluç, şu ana kadar sadece İstanbul için değil bütün iller için herhangi bir isim telaffuzlarının olmadığını çünkü daha o aşamaya gelmediklerini söyledi.

CHP DOĞAN'I ADAY GÖSTERİRSE HDP İSTANBUL'DAN ADAY ÇIKARMAZ

Celal Doğan CHP tarafından aday gösterilirse HDP'nin bu durumda aday çıkarmayacağı söyleniyor. HDP kulislerine göre böyle bir tercihin sonuçları sadece İstanbul ile de sınırlı kalmaz.