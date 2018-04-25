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CHP, "Gül aday gösterilecek" iddialarına noktayı koydu!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçen Abdullah Gül ile ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İsmi gündemimizde yok." dedi

CHP, "Gül aday gösterilecek" iddialarına noktayı koydu!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçen Abdullah Gül ile ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İsmi gündemimizde yok." dedi

25 Nisan 2018 Çarşamba 14:45
CHP, "Gül aday gösterilecek" iddialarına noktayı koydu!
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 CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ismi Cumhurbaşkanlığı adayı olarak geçen Abdullah Gül için açıklama yaptı. Özel, Gül'ün isminin hiç gündemlerinde olmadığını söyledi.

"ABDULLAH GÜL DİYE BİR İSİM OLMADI, OLMAYACAK DA"

Özel'in Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"YETER...Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP'nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta."
VELİ AĞBABA: KENDİSİ ADAYIMIZ DEĞİLDİR

Abdullah Gül'ün aday olacağı ile ilgili iddialara bir yanıt da CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan geldi. Ağbaba, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde Abdullah Gül gibi bir tartışma yoktur, kendisi adayımız da değildir. CHP'ye yönelik günlerdir algı operasyonu sürdürenlere duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
CHPAbdullah Gülİddia
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