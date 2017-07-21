Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

CHP Göç Komisyonundan mülteci açıklaması

Komisyon adına yapılan açıklamada, Türkiye'nin eşitlikçi, insan odaklı ve sosyal adaleti önceleyen bir mülteci politikasına ihtiyacı olduğu belirtildi

CHP Göç Komisyonundan mülteci açıklaması

Komisyon adına yapılan açıklamada, Türkiye'nin eşitlikçi, insan odaklı ve sosyal adaleti önceleyen bir mülteci politikasına ihtiyacı olduğu belirtildi

21 Temmuz 2017 Cuma 11:39
CHP Göç Komisyonundan mülteci açıklaması
banner404

CHP Göç ve Göçmen Sorunlarını İnceleme Komisyonunca,  Türkiye'nin eşitlikçi, insan odaklı ve sosyal adaleti önceleyen bir mülteci  politikasına ihtiyacı olduğu ifade edildi.
CHP Göç ve Göçmen Sorunlarını İnceleme Komisyonu, hükümetin mülteciler  politikasına yönelik bir metin yayımladı.

Türkiye'de resmi rakamlara göre sayıları 3,5 milyona yaklaşan  mültecilere yönelik ihlallerin son zamanlarda yaygınlaşmaya ve sistematik bir hal  almaya başladığı belirtilen açıklamada, özellikle mülteci kadın ve çocukları  hedef alan şiddet ve sömürü dalgasının giderek derinleştiği ileri sürüldü.

Suriye'deki savaşı bir an önce sona erdirmeyi amaçlayan barışçıl bir  dış politika ve Türkiye'deki mültecilerin topluma entegrasyonlarını savunan bir  yaklaşımın Türkiye'nin yaşamsal ihtiyacı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar  kaydedildi:

"Suriyeliler olmak üzere bütün mülteciler, ülkemizdeki mülteci  sorununun kaynağı değil mağdurlarıdırlar. Türkiye'nin eşitlikçi, insan odaklı ve  sosyal adaleti önceleyen bir mülteci politikasına acil olarak ihtiyacı vardır.  Ülkemizdeki Suriyelilere mülteci statüsü bir an önce verilmeli, halkları karşı  karşıya getirebilecek ayrımcı politikalardan vazgeçilmeli, ön yargıları ve  şiddeti derinleştirmekten başka işe yaramayan nefret söylemleriyle mücadele  edilmelidir."

CHP Göç ve Göçmen Sorunlarını İnceleme Komisyonu, Milletvekilleri Veli  Ağbaba, Zeynep Altıok, Mustafa Balbay, Nurettin Demir, Selina Doğan, Muharrem  Erkek, Özcan Purçu, Sezgin Tanrıkulu ve Elif Doğan Türkmen'den oluşuyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
CHP Göç KomisyonuMülteciSuriyeElif DoğanMUSTAFA BALBAYSezgin Tanrık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim