CHP geri adım atıyor! Tartışmalı aday yeniden değerlendirilecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CNN TÜRK Ankara Temilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayarak aday belirleme sürecinde parti içinden gelen tepkileri değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, tartışma yaratan Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak için "O aday tam kesinleşmedi" açıklamasını yaptı. Bucak'ın adaylığının yeniden değerlendirileceğini söyleyen Erkek, "Urfa ve Siverek örgütünün görüşü oluştu. Genel Merkez'de yeniden değerlendirilecek" dedi.

"ADAY OLSAK DA OLMASAK DA PARTİ ÇİN ÇALIŞMALIYIZ"

Erkek, "Eleştirileri saygı ile karşılıyoruz ama 'Ben varsam parti var' anlayışı yanlış. Aday olsak da olmasak da parti için çalışmalıyız" dedi. CHP'de tartışma ve özeleştiri kültürünün olduğunu belirten Erkek, 19 Şubat'ta listelerin YSK'ya teslim edilmesiyle birlikte tartışmaların sona ereceğini söyledi.

Erkek, aday gösterilmeyen isimlerin DSP'ye geçmesiyle ilgili olarak da " Belli bir proje gerçekleştiriliyor olabilir. 24 Haziran'da DSP seçimlere sokulmamıştı ama şimdi sokuluyor. Ben artık seçmenin gerçeği gördüğünü düşünüyorum" dedi.

"DSP'NİN BU DEMOKRASİ MÜCADELESİNE DAHİL OMASINI İSTERDİK"

DSP'nin yerel seçimlerde CHP'yi zayıflatmak için kullanıldığı imasında bulunan Erkek, seçmenin bu durumu göreceğini belirterek "Bunlar bu süreçlerde oluyor. Çok etkileyeceğini düşünmüyoruz. Ama isterdik ki DSP de bu demokrasi mücadelesine dahil olsun" ifadesini kullandı.

CHP'DE ADAY BELİRLEME SÜRECİ TAMAMLANDI

Muharrem erkek, bugüne kadar 906 adayını açıklayan CHP'nin aday belirleme sürecini de tamamladığını söyledi. MYK'da miting takviminin netleştirileceğini açıkladı.