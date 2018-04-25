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CHP Genel Merkezi'ndeki zirve bitti, Akşener'den kritik açıklama geldi

CHP Genel Merkezi'ndeki kritik zirve sonrası Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Akşener sözlerinin başında Cumhurbaşkanlığı adaylığını yine vurguladı

CHP Genel Merkezi'ndeki zirve bitti, Akşener'den kritik açıklama geldi

CHP Genel Merkezi'ndeki kritik zirve sonrası Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Akşener sözlerinin başında Cumhurbaşkanlığı adaylığını yine vurguladı

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:33
CHP Genel Merkezi'ndeki zirve bitti, Akşener'den kritik açıklama geldi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

"ADAYLIĞIM SÜRÜYOR"
Yaklaşık yarım saat süren kapalı görüşmenin ardından iki lider kameraların karşısına geçti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sözü alan ilk isim oldu ve Cumhurbaşkanılğı adaylığının sürdüğünü dile getirdi.

"KILIÇDAROĞLU İDDİALI"
Akşener, "100 bin imza ile adaylığımı sürdürmek istediğimi belirtmek isterim" derken Kılıçdaroğlu ise, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, biz demokrasiyi savunanlar hangi parti olursa olsun 24 Haziran ve 25 Haziran'da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz." diye konuştu.

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CHPMeral AkşenerKemal Kılıçdaroğlu
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