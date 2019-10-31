CHP'den UEFA'nın skandal kararına tepki!
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, asker selamı verdiği için UEFA'nın soruşturma açtığı İrfan Can'a sahip çıktı. Erdoğdu, "İşin tadı kaçtı artık. Türkler gerçekten mağdur edilmeye başlandı. UEFA'nın yaptığı yetkisini aşmaktır." dedi.
GÜNDEM 29.10.2019, 09:04
MEDİPOL Başakşehir Kulübü, UEFA'nın İrfan Can Kahveci'nin Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattığını açıkladı. Bu karar sonrası CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, CNN Türk'e bağlandı.
"TÜRK KİMLİĞİ SALDIRI ALTINDA"
Erdoğdu, "Bu karar, 82 milyon yurttaşımızı birden incitir. UEFA'nın bu kararını anlamış değilim. İşin tadı kaçtı artık. Mesele bir yerden sonra Türklüğü suçlamaya geldi. Türkler gerçekten mağdur edilmeye başlandı. UEFA'nın yaptığı yetkisini aşmaktır. Son derece inciticidir. Türk kimliği çok ciddi bir şekilde saldırı altında. Bu karar beni çok üzdü. " dedi.
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