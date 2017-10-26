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CHP'den İyi Parti açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Çiçek, "Çökertilen merkez sağda yeni bir umut olması açısından İyi Partiyi memnuniyetle karşılıyoruz. Partimizden bir milletvekilini transfer gibi, karşılıklı güven ve iş birliğini zehirleyen yeni bir yanlış adımı atmamasını İyi Parti yetkililerinden rica ediyoruz" dedi

CHP'den İyi Parti açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Çiçek, "Çökertilen merkez sağda yeni bir umut olması açısından İyi Partiyi memnuniyetle karşılıyoruz. Partimizden bir milletvekilini transfer gibi, karşılıklı güven ve iş birliğini zehirleyen yeni bir yanlış adımı atmamasını İyi Parti yetkililerinden rica ediyoruz" dedi

26 Ekim 2017 Perşembe 15:03
CHP'den İyi Parti açıklaması
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CHP İstanbul Milletvekili Dursun çiçek, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İstanbul'un Türkiye'nin  gözbebeği, özeti olduğunu söyledi. Kentin sorunlarının temelinde göçün yattığını ifade eden Çiçek, işe,  göçün durdurulması için alınacak önlemlerle başlanılması gerektiğini vurguladı.  Çiçek, dün kurulan İyi Partiye yönelik de değerlendirmelerde bulundu.  Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:  "Özellikle Anayasa sürecinde, saltanata ve diktaya karşı mücadelede  omuz omuza Anadolu'da mücadele ettiğimiz arkadaşların büyük çoğunluğunun görev  aldığı bu partiye Türk siyasi hayatında başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun  diyoruz. Bu partinin esas misyonu, 2002'de özellikle Büyük Ortadoğu Projesi  eşbaşkanlığı kapsamında, Türk siyasi hayatında merkez sağı etkisiz hale getirmek  ve o dönemdeki partilerin birleşmesi çabalarını önleme noktasında bilinçli bir  operasyon vardır. Bu operasyonla çökertilen merkez sağda yeni bir umut olması  açısından İyi Partiyi memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak esas işlevleri merkez  sağdaki bu 2002'den beri yaratılan boşluğu doldurmaktır. Hiçbir siyasi değeri ve  amacı olmadığı halde, gereksiz yere, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, ilkelerini  Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği partimizden bir milletvekilini transfer gibi,  karşılıklı güven ve iş birliğini zehirleyen yeni bir yanlış adımı atmamasını da  İyi Parti yetkililerinden rica ediyoruz, bekliyoruz."
  Çiçek, 5 çeşit askerlik olamayacağını, bunu tek çeşide indirmek  gerektiğini ifade etti. Tek tip uzmanlık sistemi öneren Çiçek, bunun bedelli  askerlik sistemi olmadığını vurguladı. Çiçek, "Bu, 10 hafta temel askerlik ve  ihtisas eğitiminden sonra isteyenin uzman asker, uzman er, erbaş olarak devam  etmesi, isteyenin de kendi amaçları doğrultusunda ihtiyaçlara göre askerlikten 12  aya kadar izinli sayılması, sonra terhis edilmesini öngörüyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Dursun ÇiçekTBMMCHP
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