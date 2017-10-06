CHP'den AK Partili kadın üyeye hakaretler savuran başkana jet inceleme

CHP, Çanakkale Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışma ile ilgili inceleme başlattı.
TARTIŞMA ÇIKMIŞTI
Çanakkale Belediye Meclisi toplantısında Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile AK Parti Grubu Başkanvekili Tülay Ömercioğlu, arasında tartışma yaşanmıştı.
TEHDİT VE HAKARETTE BULUNDU
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kadın meclis üyesine "konuşma, kes, ahlaklı ol" diye bağırdı. AK Partili kadının mikrofonunu kapattıran CHP'li başkan, gelen diğer tepkilere de aynı kabalıkla cevap vermişti.
AK PARTİ GRUBU TOPLANTIYI TERK ETMİŞTİ
Gökhan'ın mikrofonu kapattırması üzerine AK Parti Grubu toplantıyı terk etmişti.
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