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CHP'den AK Partili kadın üyeye hakaretler savuran başkana jet inceleme

CHP, AK Parti Grubu Başkanvekili Tülay Ömercioğlu'na "konuşma, kes, ahlaklı ol" diye hakaret eden, Çanakkale Belediyesi Başkanı Ülgür Gökhan hakkında inceleme başlatı

CHP'den AK Partili kadın üyeye hakaretler savuran başkana jet inceleme

CHP, AK Parti Grubu Başkanvekili Tülay Ömercioğlu'na "konuşma, kes, ahlaklı ol" diye hakaret eden, Çanakkale Belediyesi Başkanı Ülgür Gökhan hakkında inceleme başlatı

06 Ekim 2017 Cuma 13:38
CHP'den AK Partili kadın üyeye hakaretler savuran başkana jet inceleme
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CHP,  Çanakkale Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışma ile ilgili inceleme başlattı.

TARTIŞMA ÇIKMIŞTI

Çanakkale Belediye Meclisi toplantısında  Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile  AK Parti Grubu Başkanvekili Tülay Ömercioğlu, arasında tartışma yaşanmıştı.

TEHDİT VE HAKARETTE BULUNDU

Belediye Başkanı  Ülgür Gökhan, kadın meclis üyesine "konuşma, kes, ahlaklı ol" diye bağırdı. AK Partili kadının mikrofonunu kapattıran  CHP'li başkan, gelen diğer tepkilere de aynı kabalıkla cevap vermişti.

AK PARTİ GRUBU TOPLANTIYI TERK ETMİŞTİ

Gökhan'ın mikrofonu kapattırması üzerine  AK Parti Grubu toplantıyı terk etmişti.

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ADALET Ve Kalkınma PartisiBelediye Başkanı GökhanCumhuriyet Halk PartisiAK Parti Genel MerkeziBelediye Başkanı Ülgür
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