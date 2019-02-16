CHP'den AK Parti'ye geçen adayın Erdoğan'la görüşmesi ortaya çıktı

MUĞLA Milas'ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan adaylığından AK Parti'ye geçen Barış Saylak'ın sosyal medyada çok dikkat çeken bir videosu ortaya çıktı.

BAKANLARI MİLAS'A GELMESİNİ İSTEDİ

Videoda, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşan Saylak, Cumhurbaşkanı'ndan bakanları Milas'a göndermesini ve projeler konusunda söz vermesini istiyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bakanların seçim çalışmasına katılamayacağını arka planda çalışmaya destek olacaklarını söylüyor.

"REİS" DİYE SESLENDİ

Barış Saylak'ın, Erdoğan'a "Reisim" diye seslenmesi ise dikkat çekti. Saylak, bu ifadeyi birkaç kez tekrarladı.