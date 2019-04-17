CHP'den AK Parti'nin seçim iptali başvurusuna sert tepki!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu seçimlerinin yenilenme ihtimaline ilişkin olarak, "Mesele seçimlerin yenilenmesi değil. Halkın iradesini yok sayacak bir anlayışın kesinlikle karşısındayız. Vatandaşın iradesine saygısızlık yapılmasını kabul etmiyoruz" dedi.

"ÇALIŞILMADAN, HAZIRLANILMADAN, PANİK HALİNDE BİR DİLEKÇE VERİLMİŞ"

AK Parti'nin sunduğu dilekçenin içeriğini de değerlendiren Kaftancıoğlu, " Maltepe'de uzatmaya çalıştıkları sürecin bu gece biteceğini görünce, ne yapsak da süreci farklı yönetsek diyerek, panik haliyle, çalışılmadan, hazırlanılmadan verilmiş bir itiraz. Dilekçede sadece iddialar var, kanunsuzluğu tarif eden hiçbir şey yok. Bulabildiklerini ve ne yazık ki uydurabildiklerini alt alta sıralamışlar" diye konuştu.

"DEMEK Kİ BÜTÜN SEÇİMLERDE BUNLARI YAPMIŞLAR"

Gündeme getirilenlerin CHP'nin aklına hiç gelmeyen iddialar olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu, "Demek ki bütün seçimlerde bunları yapmışlar, geçmiş seçimleri ne yazık ki böyle kazanmışlar. Bu defa biz, yaptıklarının yapılmasının önüne geçtik" dedi.

"İMAMOĞLU'NUN MAZBATASI GASP EDİLMİŞ DURUMDADIR"

AK Parti'nin itiraz sonuçlanana kadar mazbata verilmemesi için yaptığı başvuruyu da değerlendiren Kaftancıoğlu, "Mazbata 1 Nisan'da verilmeliydi. Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası şu anda gasp edilmiş durumdadır. İtiraz sürecinin devam ediyor olması, mazbatanın verilmesine engel değildir. Bu başvurunun anlamı yoktur" açıklamasını yaptı.

İtirazın sonucu beklenmeli kararının çıkmayacağını düşündüğünü söyleyen Canan Kaftancıoğlu, "Ben hala bu memlekette siyasi iradenin baskısıyla değil, hukuksal nosyonuyla, aklıyla, vicdanıyla ve halkın iradesine saygı duyan devletin görevlileri olduğunu düşünüyorum."dedi.