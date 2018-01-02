CHP delegelerle değil üyelerle kongre istiyor

CHP yönetimi, parti içi sistemin kökten değişime yol açacak bir hamleye hazırlanıyor. 3-4 Şubat 2018’de yapılacak 36. Olağan Kurultayı’nın ardından özellikle il kongreleriyle ilgili düzenlemelere gidilecek bir de tüzük kurultayına hazırlanıyor. Hafta sonu partisinin Adana il kongresine katılan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bu yönde işaret vermişti. Kılıçdaroğlu’nun gündeminde, kamuoyuna çok yansımamasına rağmen, parti kulislerinde çokça konuşulan ve zaman zaman tartışmalara neden olan delege seçimleri vardı. “Delege hesabı yapanların partide işi yoktur” diyen Kılıçdaroğlu, gelecek süreçte bu türden düzenlemelere gidilecek bir tüzük kurultayının işaretini verdi. Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde siyasi partilerdeki delege sisteminin kaldırılması ile ilgili TBMM’ye kanun teklifi verilmesini istedi.

İllere başarı kriteri!

Partide de zamanı henüz netleşmeyen tüzük kurultayında delege seçimlerinin masaya yatırılması bekleniyor. CHP tüzüğüne göre il yönetimleri, toplam milletvekili sayılarının iki katı oranda kurultay delegesi belirliyor. Bu sistemde iller genel ve yerel seçimlerde ister başarılı olsun ister olmasın seçtikleri delegelerle parti yönetiminde söz sahibi oluyor. Örneğin Diyarbakır, Erzurum, Van ve Kahramanmaraş gibi büyükşehirlerde milletvekili çıkaramayan CHP’de, bu iller kendileriyle eş değer ancak başarılı diğer iller kadar delegeyle temsil hakkı alıyor. Parti kulislerinde, yapılacak tüzük kurultayında gerçekleştirilmesi beklenen değişiklikle iller için başarıya göre temsiliyet hakkı getirilebileceği konuşuluyor.

Teklifle ne amaçlanıyor

Kılıçdaroğlu milletvekillerinden gelecek günlerde, siyasi partilerdeki delege sisteminin kaldırılmasıyla ilgili TBMM’ye kanun teklifi vermelerini de istemişti. Siyasi Partiler Kanunu’nda “Kongreler, seçilmiş delelgelerle yapılır” hükmü bulunuyor. Partiler önce üyelerle delege seçiyor. Kılıçdaroğlu, verilecek kanun teklifiyle, bu sistemin kaldırılmasını, üyelerle kongre yapılmasını istiyor.

‘Parti içinde asla kavga istemiyorum’

CHP lideri Kılıçdaroğlu, tüzük değişikliğinin işaretini şu sözlerle vermişti: Bir CHP’li çıkar ‘Ben ne olacağım?’ derse derhal CHP’den istifa etsin. Bizim kapımız bunlara kapalı. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Delege hesabı yapanların partide işi yoktur. Birbirine sırtını dönenler bu partide hiçbir yere gelmeyecek. Kurultaydan sonra tüzük kurultayı yapacağız. Herkesin aynı dili konuşacağı bir tüzük yapacağız. Bu partide bir kişi davanın insanı değilse bu partide işi yoktur.

‘Üyeler birbirine kırdırılıyor...’

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Eylül 2017’de yaptığı açıklamada, parti içerisinde yapılan il ve ilçe başkanlığı, belediye ve milletvekilliği gibi seçimlerde kullanılan sistemin yanlışlıklarını tespit ettiklerini anlatmıştı. Delege sistemini tamamen kaldırmak istediklerini söyleyen Bayır, mevcut sistemde delegelerin birbiriyle fikir ayrılığına düşmesi sebebiyle çeşitli tartışmaların önünün açıldığını vurgulamıştı. Bayır, “Delege sisteminde üyeler birbirine kırdırılıyor. İnşallah önümüzdeki seçimlerde bu sistemi kaldıracağız. Düzenlenen yeni sistemde delegeler değil üyeler oy kullanacak. Örneğin İzmir’de partimizin 40 bin üyesi var. Seçimlerde bu 40 bin üyemizde oy kullanacak” demişti.