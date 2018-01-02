Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
20'lik diş ağrısına ne iyi gelir?
20'lik diş ağrısına ne iyi...
Apple'dan flaş Netflix hamlesi
Apple'dan flaş Netflix hamlesi
2 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
2 Ocak 2018 Yeni Alanya...

CHP delegelerle değil üyelerle kongre istiyor

İl yönetimlerinin kurultay delegelerini belirlediği CHP’de başarıya göre temsiliyet hakkı getirilmesi yönünde tüzük değişikliği düşünülüyor. Ayrıca TBMM’de kanun değişikliğiyle delege sisteminin kaldırılarak, tüm üyelerin oyuyla kongrelerin yapılması hedefleniyor

CHP delegelerle değil üyelerle kongre istiyor

İl yönetimlerinin kurultay delegelerini belirlediği CHP’de başarıya göre temsiliyet hakkı getirilmesi yönünde tüzük değişikliği düşünülüyor. Ayrıca TBMM’de kanun değişikliğiyle delege sisteminin kaldırılarak, tüm üyelerin oyuyla kongrelerin yapılması hedefleniyor

02 Ocak 2018 Salı 09:58
CHP delegelerle değil üyelerle kongre istiyor
banner404

CHP yönetimi, parti içi sistemin kökten değişime yol açacak bir hamleye hazırlanıyor. 3-4 Şubat 2018’de yapılacak 36. Olağan Kurultayı’nın ardından özellikle il kongreleriyle ilgili düzenlemelere gidilecek bir de tüzük kurultayına hazırlanıyor. Hafta sonu partisinin Adana il kongresine katılan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bu yönde işaret vermişti. Kılıçdaroğlu’nun gündeminde, kamuoyuna çok yansımamasına rağmen, parti kulislerinde çokça konuşulan ve zaman zaman tartışmalara neden olan delege seçimleri vardı. “Delege hesabı yapanların partide işi yoktur” diyen Kılıçdaroğlu, gelecek süreçte bu türden düzenlemelere gidilecek bir tüzük kurultayının işaretini verdi. Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde siyasi partilerdeki delege sisteminin kaldırılması ile ilgili TBMM’ye kanun teklifi verilmesini istedi.

İllere başarı kriteri!

Partide de zamanı henüz netleşmeyen tüzük kurultayında delege seçimlerinin masaya yatırılması bekleniyor. CHP tüzüğüne göre il yönetimleri, toplam milletvekili sayılarının iki katı oranda kurultay delegesi belirliyor. Bu sistemde iller genel ve yerel seçimlerde ister başarılı olsun ister olmasın seçtikleri delegelerle parti yönetiminde söz sahibi oluyor. Örneğin Diyarbakır, Erzurum, Van ve Kahramanmaraş gibi büyükşehirlerde milletvekili çıkaramayan CHP’de, bu iller kendileriyle eş değer ancak başarılı diğer iller kadar delegeyle temsil hakkı alıyor. Parti kulislerinde, yapılacak tüzük kurultayında gerçekleştirilmesi beklenen değişiklikle iller için başarıya göre temsiliyet hakkı getirilebileceği konuşuluyor.

Teklifle ne amaçlanıyor

Kılıçdaroğlu milletvekillerinden gelecek günlerde, siyasi partilerdeki delege sisteminin kaldırılmasıyla ilgili TBMM’ye kanun teklifi vermelerini de istemişti. Siyasi Partiler Kanunu’nda “Kongreler, seçilmiş delelgelerle yapılır” hükmü bulunuyor. Partiler önce üyelerle delege seçiyor. Kılıçdaroğlu, verilecek kanun teklifiyle, bu sistemin kaldırılmasını, üyelerle kongre yapılmasını istiyor.

‘Parti içinde asla kavga istemiyorum’

CHP lideri Kılıçdaroğlu, tüzük değişikliğinin işaretini şu sözlerle vermişti: Bir CHP’li çıkar ‘Ben ne olacağım?’ derse derhal CHP’den istifa etsin. Bizim kapımız bunlara kapalı. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Delege hesabı yapanların partide işi yoktur. Birbirine sırtını dönenler bu partide hiçbir yere gelmeyecek. Kurultaydan sonra tüzük kurultayı yapacağız. Herkesin aynı dili konuşacağı bir tüzük yapacağız. Bu partide bir kişi davanın insanı değilse bu partide işi yoktur.

‘Üyeler birbirine kırdırılıyor...’

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Eylül 2017’de yaptığı açıklamada, parti içerisinde yapılan il ve ilçe başkanlığı, belediye ve milletvekilliği gibi seçimlerde kullanılan sistemin yanlışlıklarını tespit ettiklerini anlatmıştı. Delege sistemini tamamen kaldırmak istediklerini söyleyen Bayır, mevcut sistemde delegelerin birbiriyle fikir ayrılığına düşmesi sebebiyle çeşitli tartışmaların önünün açıldığını vurgulamıştı. Bayır, “Delege sisteminde üyeler birbirine kırdırılıyor. İnşallah önümüzdeki seçimlerde bu sistemi kaldıracağız. Düzenlenen yeni sistemde delegeler değil üyeler oy kullanacak. Örneğin İzmir’de partimizin 40 bin üyesi var. Seçimlerde bu 40 bin üyemizde oy kullanacak” demişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
CHPDelegeKongreTBMM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşlı kadına eski damattan 150 bin TL borç!
Yaşlı kadına eski damattan 150 bin TL borç!
Kangallar yerleşim yerine dadanan domuzu parçaladı
Kangallar yerleşim yerine dadanan domuzu parçaladı
Taşeron işçilerin kadro süreci başladı
Taşeron işçilerin kadro süreci başladı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim