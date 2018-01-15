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CHP'de yer yerinden oynayacak! Kılıçdaroğlu'na iddialı rakip geliyor

İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Çarşamba günü CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayacak

CHP'de yer yerinden oynayacak! Kılıçdaroğlu'na iddialı rakip geliyor

İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Çarşamba günü CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayacak

15 Ocak 2018 Pazartesi 23:21
CHP'de yer yerinden oynayacak! Kılıçdaroğlu'na iddialı rakip geliyor
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 İSTANBUL Barosu eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Çarşamba günü Taksim'de bir otelde düzenleyeceği basın toplantısıyla CHP Genel Başkan adaylığını açıklayacak.

CHP GENEL BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

Ümit Kocasakal'ın ekibi tarafından, basın merkezlerine basın daveti gönderildi. Basın davetinde Prof Dr. Ümit Kocasakal'ın gündem değerlendirmesi, CHP Genel Başkanlığı'na adaylık açıklaması olacaktır. denildi. Ayrıca, basın açıklamasının Çarşamba günü saat 11.00'de Taksim'de bir otelde düzenleneceği belirtildi.

ADD ÜYESİ AÇIKLADI

Kocasakal'ın ekibinden olan Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Genel Merkez GYK Üyesi ve İstanbul Bölge Sorumlusu Dursun Ali Toraman, basın davetinin ardından DHA'ya yaptığı açıklamada, Ümit Kocasakal'ın Çarşamba düzenlenecek olan basın toplantısında CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayacağını bildirdi.

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İstanbulCHPümit KocasakalKılıçdaroğluRakip
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